Казахстанские биатлонисты сенсационно взяли "бронзу" на этапе Кубка мира

Сборная Казахстана заняла третье место на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Исторической победой назвали эксперты результаты Галины Вишневской и Максима Брауна в одиночной смешанной эстафете, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета РК.



Первое место в эстафете одержала сборная Австрии - Лиза Тереза Хаузер и Симон Эдер. Второе место завоевала команда Германии - Ванессой Хинц и Эриком Лессер.



Казахстанским спортсменам удалось опередить титулованных французов Мари Дорэн Абер​ и Мартена Фуркада, которые финишировали четвертыми.



"Это первая медаль на эстафетных гонках на этапах Кубка мира в истории казахстанского биатлона. Кроме того, мы никогда не начинали с пьедестала и с первой гонки. Наши ребята опередили команду Франции, которая была представлена двукратным призером Олимпиады Мари Дорэн Абер и двукратным олимпийским чемпионом Мартеном Фуркад. Сейчас очень рады за ребят и всю нашу команду", - прокомментировал генеральный секретарь Союза биатлонистов Казахстана Манас Усенов.



В Эстерсунд представлять Казахстан выехали: Ольга Полторанина, Алина Райкова, Галина Вишневская, Дарья Климина, Анастасия Кондратьева, Елизавета Бельченко, Владислав Витенко, Максим Браун, Тимур Хамитгатин, Антон Пантов, Василий Подкорытов, Роман Еремин и Тимур Куц.



26 октября стартует смешанная эстафета, где результатов ждут от Ольги Полтораниной, Дарьи Климиной, Владислава Витенко​ и Антона Пантова.