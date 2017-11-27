Казахстанские биатлонисты сенсационно взяли "бронзу" на этапе Кубка мира

Сборная Казахстана заняла третье место на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Исторической победой назвали эксперты результаты Галины Вишневской и Максима Брауна в одиночной смешанной эстафете, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета РК.
Первое место в эстафете одержала сборная Австрии - Лиза Тереза Хаузер и Симон Эдер. Второе место завоевала команда Германии - Ванессой Хинц и Эриком Лессер.
Казахстанским спортсменам удалось опередить титулованных французов Мари Дорэн Абер и Мартена Фуркада, которые финишировали четвертыми.
"Это первая медаль на эстафетных гонках на этапах Кубка мира в истории казахстанского биатлона. Кроме того, мы никогда не начинали с пьедестала и с первой гонки. Наши ребята опередили команду Франции, которая была представлена двукратным призером Олимпиады Мари Дорэн Абер и двукратным олимпийским чемпионом Мартеном Фуркад. Сейчас очень рады за ребят и всю нашу команду", - прокомментировал генеральный секретарь Союза биатлонистов Казахстана Манас Усенов.
В Эстерсунд представлять Казахстан выехали: Ольга Полторанина, Алина Райкова, Галина Вишневская, Дарья Климина, Анастасия Кондратьева, Елизавета Бельченко, Владислав Витенко, Максим Браун, Тимур Хамитгатин, Антон Пантов, Василий Подкорытов, Роман Еремин и Тимур Куц.
26 октября стартует смешанная эстафета, где результатов ждут от Ольги Полтораниной, Дарьи Климиной, Владислава Витенко и Антона Пантова.
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