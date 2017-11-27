Объявился новый хозяин денег полковника-миллиардера

В Московском суде продолжают рассматривать дело о миллиардах полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко, сообщает "Московский комсомолец".



Как пишет издание, пока ближайшие родственницы Захарченко (сестра и мать) открещиваются от состояния, на эти деньги нашелся новый неожиданный претендент. Им оказался один из первых российских долларовых миллиардеров Владимир Левин.



"Я считаю, что это могут быть мои деньги. Все эти годы я подаю декларацию на данную сумму, тем более что других кандидатов в России, готовых признать эти денежные средства своими и не бояться при этом проверки их происхождения, так пока и не нашлось", - рассказал Левин.



По его словам, после того, как в 90-е против него были возбуждены уголовные дела и он был осужден, весь его бизнес разрушился, а накопления были изъяты и положены на так называемый депозит правоохранительных органов. Впоследствии бизнесмен был полностью оправдан, однако те самые средства к нему так и не вернулись. По его словам, речь идет примерно о той же сумме.



"Я не оправдываю и не обвиняю Захарченко - это дело суда. Меня интересует только происхождение денег, которые у него нашли, и их возможная принадлежность к деньгам, которые у меня похитили", - настаивает Владимир Левин. Сейчас бизнесмен требует проведения соответствующего расследования.



Напомним, полковник Дмитрий Захарченко, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в сентябре прошлого года по обвинению в получении взятки в размере семи миллионов рублей. Позже следователи обнаружили в квартире сестры полковника гигантскую сумму денег - 120 миллионов долларов и два миллиона евро. Эта сумма эквивалентна девяти миллиардам рублей. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.