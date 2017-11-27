Bitcoin приближается к отметке в 10 тысяч долларов

Криптовалюта Bitcoin на ранних утренних торгах 27 ноября приближалась к отметке в 10 тысяч долларов, сообщает РИА Новости. На бирже Bitfinex Bitcoin рос на 3,05 процента и торговался в районе 9,6 тысячи долларов. При этом, ранее на торгах валюта поднималась до отметки в 9,724 тысячи доллара.
На бирже OKCoin Bitcoin рос на 3,61 процента, до 9,7 тысячи долларов, на Poloniex - на 2,58 процента, до 9,5 тысячи долларов.
По мнению аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, рост стоимости валюты был вызван все большим вниманием, которое оказывают криптовалюте институты различного уровня - от исполнительных директоров крупнейших финансовых компаний Уолл-стрит до небольших венчурных компаний.
"Bitcoin испытал еще одну ажиотажную скупку, так как страх упустить (активную - Прим. Автора) торговую сессию стал еще выше", - приводит агентство мнение аналитика IG Group, оператора торговой площадки производными финансовыми инструментами. Он добавил, что введение фьючерсных контрактов на Bitcoin, о котором ранее заявлял крупнейший оператор фьючерсных бирж CME Group, может стать понижающим фактором для торгов криптовалютой.
Капитализация рынка криптовалют, по данным торговой площадки Coinmarketcap.com, в целом составляла утром 27 ноября рекордные 303,2 миллиарда долларов.
Первое место по капитализации традиционно занимает биткоин (BTC): она оценивается в 161,7 миллиарда долларов (46,6 процента всего рынка криптовалют). На втором месте держится Ethereum с капитализацией 46,6 миллиарда долларов. На третьем месте - Bitcoin Cash с капитализацией 28,8 миллиарда долларов. На четвертом месте криптовалюта Ripple - ее капитализация составляет 9,7 миллиарда долларов.
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