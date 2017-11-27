Бозумбаев объяснил высокие цены на дизтопливо

Почему в Казахстане растут цены на дизтопливо, объяснил министр энергетики Канат Бозумбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Есть дизтопливо зимнее, есть летнее, есть межсезонное. В Казахстане заводы не выпускают зимнее дизельное топливо. И никакая авария на заводе на цену дизтоплива не может влиять. Оно 100-процентно импортируется из Российской Федерации", - сообщил министр, добавив, что его выпуск начнется после запуска других казахстанских НПЗ.



Кроме того, Бозумбаев прокомментировал аварию на Павлодарском НПЗ, объясняя, что она не повлияла на ценообразование дизтоплива.



"Авария на Павлодарском НХЗ повлияла только в той части, что "КазМунайГаз" должен импортировать 90 тысяч тонн, и плюс наши другие импортеры, они где-то по 20-30 тысяч тонн из России будут импортировать в ноябре и так же, наверное, в декабре. Но речь идет только об импорте летнего и межсезонного топлива, летнее используется на юге страны, но сейчас будет минус 10 градусов, летнее невозможно будет использовать, но межсезонное до 20 градусов держит - его тоже они импортируют. Цену они не меняют. Основные четыре сети цены на это дизельное топливо не меняют", - заверил министр.



По его словам, на зимнее дизельное топливо никаких ограничений по цене Минэнерго поставить не может.



"Ценообразование определяется методом спроса и предложения. Так было уже много лет - на зимнее топливо цены практически не регулировались. По летнему топливу "КазМунайГаз" свои обещания пока выдерживает. На пятницу вечер "КазМунайГаз" 24-25 тысяч тонн завез в страну. На понедельник, я думаю, что за 30 тысяч уже будет объем. Но в целом, я думаю, что в страну 80 тысяч тонн дизтоплива летнего и межсезонного уже со стороны РФ зашло", - сказал министр.



Бозумбаев заявил о чувствительности казахстанского рынка при любом ремонте или аварии на отечественных НПЗ. По его словам, объединение в перспективе в большой единый рынок нефти и нефтепродуктов, который будет в ЕАЭС, эти вопросы в основном должен снять.



"Кроме того, мы сейчас прорабатываем в правительстве вопрос о создании резерва по дизельному топливу, бензину, авиакеросину на случай вот таких поломок и остановок. Средняя цена на сегодня на утро (на планерке мне доложили) около 157 тенге по дизтопливу летнему и межсезонному, от 220-230 тенге - я подтверждаю ваши данные по зимнему дизтопливу", - добавил министр.