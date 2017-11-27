"Нужны законы для роботов": Альберт Рау высказался о войне с киборгами

Член комитета мажилиса парламента Казахстана по финансам и бюджету Альберт Рау высказался о войне роботов – по его мнению, Казахстану она пока не грозит, но поработать над законами в этой сфере уже нужно, пишет NUR.KZ.
«В России сейчас разрабатывают законопроект, уже есть концепция – речь идет об опасности, которая может идти от роботов. Ну, при нашей роботизации нам это не грозит, эта война роботов.
Но сегодня так все динамично развивается, и технологии так стремительно развиваются, что это, наверное, общая для нас всех здесь присутствующих проблема», - сказал Рау, затрагивая тему информатизации Казахстана.
По его мнению, уже сейчас нужно поработать над законами для роботов – «законодательство в этой надо сфере гармонизировать и технический регламент в евразийском экономическом союзе принять».
Напомним, Россия сейчас задумалась над опасностью, которую в будущем могут нести роботы и их искусственный интеллект.
Роботов предлагают узаконить, их действия предлагают регулировать – частично как животных и частично как юридические лица.
К примеру, роботизированные агенты смогут иметь имущество, нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Также роботам предлагают нести и уголовную ответственность – ведь некоторые объекты могут специально сконструировать в качестве роботов-убийц.
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