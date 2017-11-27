«Лада» в формате .pdf
 
Понедельник, 27 Ноября
+9...+8
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 330.39 KZT
  • €1 = 392.04 KZT
  • 1 RUB = 5.65 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

"Нужны законы для роботов": Альберт Рау высказался о войне с киборгами

Просмотров:65 Опубликовано: Сегодня, 16:41
"Нужны законы для роботов": Альберт Рау высказался о войне с киборгами
Иллюстративное фото gkrau.ru
Член комитета мажилиса парламента Казахстана по финансам и бюджету Альберт Рау высказался о войне роботов – по его мнению, Казахстану она пока не грозит, но поработать над законами в этой сфере уже нужно, пишет NUR.KZ.

«В России сейчас разрабатывают законопроект, уже есть концепция – речь идет об опасности, которая может идти от роботов. Ну, при нашей роботизации нам это не грозит, эта война роботов.

Но сегодня так все динамично развивается, и технологии так стремительно развиваются, что это, наверное, общая для нас всех здесь присутствующих проблема», - сказал Рау, затрагивая тему информатизации Казахстана.

По его мнению, уже сейчас нужно поработать над законами для роботов – «законодательство в этой надо сфере гармонизировать и технический регламент в евразийском экономическом союзе принять».

Напомним, Россия сейчас задумалась над опасностью, которую в будущем могут нести роботы и их искусственный интеллект.

Роботов предлагают узаконить, их действия предлагают регулировать – частично как животных и частично как юридические лица.

К примеру, роботизированные агенты смогут иметь имущество, нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Также роботам предлагают нести и уголовную ответственность – ведь некоторые объекты могут специально сконструировать в качестве роботов-убийц.
Источник: Nur.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
tag_92 (Посетители) Сегодня, 17:23
Что они там курят!?

Жарко очень...может шапку снять!?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Швейк (Посетители) Сегодня, 16:48
Из "Электроника", навеяло: Где же там у мажилисменов кнопка.... crazy
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика