Нацбанк решил оставить базовую ставку на уровне 10,25%

Национальный Банк Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 10,25% с коридором +/-1%. Уровень годовой инфляции в октябре ускорился, однако остается в рамках целевого коридора и соответствует прогнозным значениям Нацбанка.



Сохраняются инфляционные риски со стороны внешнего сектора. Кроме того, существует необходимость сохранения нейтральности денежно-кредитных условий.



В октябре отмечалось ускорение инфляционных процессов до 7,7% в годовом выражении (7,1% по итогам сентября), но годовая инфляция продолжает соответствовать целевому коридору 6−8% на 2017 год. Динамика инфляции обусловлена в большей степени действием краткосрочных факторов — удорожанием энергоносителей (бензин, дизтопливо, уголь) в результате временного сокращения предложения и отдельных видов продовольствия, в основном, овощей (сезонный рост цен), о чем свидетельствует незначительное повышение базовой инфляции (на 0,2 п.п.).



Риски реализации вторичных эффектов от подорожания энергоносителей могут сохраняться в краткосрочном периоде и привести к повышению инфляционных ожиданий. Тем не менее, годовая инфляция, по оценкам Национального Банка, сохранится в пределах целевого коридора 2017 года.



В инфляционных ожиданиях населения в октябре проявились признаки повышенной волатильности, что отражает высокую долю адаптивной составляющей. Так, количественная оценка инфляционных ожиданий на год вперед выросла до 6,9% вслед за повышением цен на рынке энергоносителей и продовольствия. При этом они находятся в пределах целевого коридора по инфляции, который на конец 2018 года определен на более низком уровне 5−7%.



Ситуация на внешних товарных рынках характеризуется относительной стабильностью. Темпы роста экономики и инфляция в странах — торговых партнерах, наряду с внешними продовольственными ценами, являются благоприятными с точки зрения влияния на спрос на казахстанский экспорт и инфляцию. В динамике цены на нефть, начиная с июня 2017 года, отмечается тенденция роста. Однако в среднесрочной перспективе могут возникнуть риски ее волатильности, повышающие неопределенность относительно будущих периодов.



Деловая активность в экономике продолжает демонстрировать восстановление. Краткосрочный экономический индикатор, характеризующий совокупное предложение в стране, вырос на 5,4% за 10 месяцев 2017 года, однако его рост остается неравномерным по отраслям экономики.



Решение о сохранении базовой ставки отражает целесообразность сохранения нейтральности денежно-кредитных условий и поддержания реальной процентной ставки на уровне не выше 4%, что соответствует долгосрочным потенциальным темпам экономического роста.



Очередное решение по базовой ставке будет объявлено 15 января 2018 года в 17:00 по времени Астаны.