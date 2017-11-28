Слишком красива: 26-летнюю россиянку родители не пускают из дома

Из-за своей потрясающей внешности Анжелика почти никогда не покидает свой дом. Ее семья настолько опасается, что с красавицей может что-то произойти, что никогда не пускает ее одну за порог. А лишь взглянув на девушку, можно увидеть сходство с куклой Барби.Удивительно то, что ни разу в жизни Анжелика не ложилась под нож пластического хирурга: и лицо и тело девушки полностью натуральное. Однако самой "кукле" такая красота приносит только тяготы, ведь она устала жить в золотой клетке, в которой держат ее родители.Несмотря на свой 26-летний возраст, девушке все еще помогает одеваться мама. Нередко ее пугают байками о том, что за порогом дома начинается страшный мир, где женщин постоянно пытаются домогаться. Впрочем, на деле родители просто боятся выпускать свою дочь из дому, но это уже дошло до паранойи.Когда Анжелике все же удается выйти, ее, как правило, сопровождают телохранители.Сама девушка хоть и гордится своим внешним видом, который у нее "от природы", отмечает и все сложности, связанные с ее красотой."В то время, пока я росла, родители меня воспитывали как настоящую принцессу. Мне даже в детстве не позволяли покидать дом или общаться с мальчиками. Как итог - я вообще не гожусь для настоящей жизни, я стала живой куклой. Даже в детстве родители меня называли не иначе как Барби, и не удивительно, что я запрограммирована выглядеть именно так."Помимо "заточения", родители заставляют девушку правильно питаться и заниматься спортом, чтобы поддерживать свою идеальную фигуру, пишет Anews. Но сама Анжелика мечтает об одном - выбраться из дома и избавиться от чрезмерной опеки.