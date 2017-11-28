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Монеты номиналом 500 тенге с бриллиантами выпустит Нацбанк РК

Просмотров:133 Опубликовано: Сегодня, 10:48
Монеты номиналом 500 тенге с бриллиантами выпустит Нацбанк РК
Фото: today.kz
29 ноября 2017 года Национальный банк РК выпустит в обращение памятные серебряные монеты номиналом 500 тенге, инкрустированные бриллиантами. Монеты "Домбыра" относятся к серии "Сокровища степи", передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу НБ РК.

На лицевой стороне (аверсе) монеты нанесено изображение домбры.

В правом секторе надпись "500 тенге" и надпись "Ag 925 31,1g", обозначающая металл, из которого изготовлена монета, его пробу и массу. По окружности надпись "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ" на государственном языке и "РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН" на русском.

Монеты номиналом 500 тенге с бриллиантами выпустит Нацбанк РК


На оборотной стороне (реверсе) монеты изображен фрагмент игры на домбре на фоне стилизованных изображений гор. В верхней части монеты расположена надпись "Домбыра" на государственном языке. В нижней - товарный знак Казахстанского монетного двора. Монета инкрустирована бриллиантом.

Изображения и надписи на лицевой и оборотной сторонах монеты рельефные, по окружности - выступающий кант. Боковая поверхность (гурт) рифленая. Имеется одна вставка из бриллианта диаметром один миллиметр.
Монеты изготовлены из серебра 925 пробы, масса - 31,1 грамма, диаметр – 38,61 миллиметра, качество изготовления - "proof", максимальный тираж - три тысячи штук.

Монеты предназначены для продажи по коллекционной стоимости. Они выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества Нацбанка на государственном, русском и английском языках.

"Памятные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Казахстана по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Приобрести монеты можно будет во всех филиалах Национального банка, а также заказать в интернет-магазине на сайте НБ РК nationalbank.kz в разделе "Интернет-магазин монет".
Источник: today.kz
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