Монеты номиналом 500 тенге с бриллиантами выпустит Нацбанк РК

29 ноября 2017 года Национальный банк РК выпустит в обращение памятные серебряные монеты номиналом 500 тенге, инкрустированные бриллиантами. Монеты "Домбыра" относятся к серии "Сокровища степи", передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу НБ РК.На лицевой стороне (аверсе) монеты нанесено изображение домбры.В правом секторе надпись "500 тенге" и надпись "Ag 925 31,1g", обозначающая металл, из которого изготовлена монета, его пробу и массу. По окружности надпись "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ" на государственном языке и "РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН" на русском.На оборотной стороне (реверсе) монеты изображен фрагмент игры на домбре на фоне стилизованных изображений гор. В верхней части монеты расположена надпись "Домбыра" на государственном языке. В нижней - товарный знак Казахстанского монетного двора. Монета инкрустирована бриллиантом.Изображения и надписи на лицевой и оборотной сторонах монеты рельефные, по окружности - выступающий кант. Боковая поверхность (гурт) рифленая. Имеется одна вставка из бриллианта диаметром один миллиметр.Монеты изготовлены из серебра 925 пробы, масса - 31,1 грамма, диаметр – 38,61 миллиметра, качество изготовления - "proof", максимальный тираж - три тысячи штук.Монеты предназначены для продажи по коллекционной стоимости. Они выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества Нацбанка на государственном, русском и английском языках."Памятные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Казахстана по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках Республики Казахстан", - говорится в сообщении.Приобрести монеты можно будет во всех филиалах Национального банка, а также заказать в интернет-магазине на сайте НБ РК nationalbank.kz в разделе "Интернет-магазин монет".