МВД: Регистрацию по месту жительства можно будет оформить без посещения ЦОНа

Регистрацию по месту жительства можно будет оформить без посещения ЦОНа. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев, передает Tengrinews.kz.
"В настоящее время отработан механизм постоянной регистрации и снятия граждан с учета - через портал электронного правительства без посещения ЦОНа. Механизм планируется внедрить в 2018 году", - рассказал заместитель министра Ерлан Тургумбаев.
На основе интеграции информационных систем министерств информации и коммуникации, юстиции, МВД создается "электронная домовая книга". По мнению заместителя министра, это улучшит мониторинг миграции населения по каждому населенному пункту, даст доступ собственнику жилья к сведениям о лицах, зарегистрированных по его адресу.
Напомним, с начала 2017 года временную регистрацию стало возможным оформить без посещения ЦОНа - в режиме онлайн через портал "электронного правительства". А с 1 ноября при оформлении временной и постоянной регистрации отменено требование справки формы 2 о праве собственности на жилище (только за 25 дней зарегистрировано более 138 тысяч человек, из них 115 тысяч – по постоянному и 23 тысяч – по временному месту жительства).
На сегодняшний день МВД оказывает 39 видов государственных услуг, сотрудники ведомства работают в 286 ЦОНах и 14 СпецЦОНах.
За 10 месяцев 2017 года гражданам было оказано более 19 миллионов 742 тысяч услуг, основную часть составила выдача адресных справок, регистрация автотранспорта, документирование населения и регистрация граждан по постоянному и временному месту жительства и другие.
Всего с начала 2017 года по месту жительства и месту временного пребывания зарегистрировано в 2 раза больше (2,9 миллионов) лиц, чем за весь 2016 год (1,4 миллиона).
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