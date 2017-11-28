Введение запрета на анонимные комментарии в Казнете объяснил Даурен Абаев

Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев пояснил, зачем в законодательство намерены ввести норму, согласно которой пользователи Интернета не смогут оставлять комментарии анонимно. Причины глава ведомства назвал после заседания правительства, где обсуждался проекта стратегического плана развития РК до 2025 года, передает Today.kz.



"Сейчас возникает такая ситуация, к сожалению, что в комментировании идет очень много социальной розни, очень много негатива, оскорбления граждан и так далее. В этой связи мы прорабатываем вопрос, когда мы планируем предоставить такую возможность для того, чтобы информационные порталы ввели для себя возможность отслеживать, кто стоит за комментариями", - поделился министр.

Абаев подчеркнул, что при этом все пользователи смогут пользоваться псевдонимами.



"Мы ни в коем случае не отменяем такое право человека, как использование псевдонима. Но информационный портал должен знать, кто за этим псевдонимом стоит в случае разжигания межнациональной розни, призыва к неконституционным действиям", - заявил он.

По мнению главы МИК РК, сейчас невозможно отследить всех пользователей, оставляющих комментарии с противоправным контентом.



"Вы же понимаете технически сейчас IP-адреса можно скрывать. Я думаю, что это нормальная практика. Я думаю, что каждый человек должен открыто заявлять то, что он хочет прокомментировать. Я думаю, в этом нет ничего сверхъестественного. Мы же не преследуем за критику, за какие то ценные советы, дельные вещи. Вопрос не стоит в такой плоскости, что мы таким образом искореняем комментирование, нет", - заверил Абаев.

Пояснил министр и то, как будут контролироваться комментарии казахстанских пользователей на крупных зарубежных платформах.



"По вопросу социальных сетей, которые не находятся в Казахстане - будем вести соответствующую уведомительную работу. Это выглядит так же, как и сейчас. По призывам к противоправным действиям мы пишем уведомления и эти материалы удаляются", - заявил он.



Один из журналистов зада министру вопрос, может ли он гарантировать, что гонений за критику власти не будет. Глава МИК РК ответил, что каждый гражданин имеет право выражать свое мнение, если не нарушает законодательство РК.



"Конечно, я могу гарантировать. У вас вопрос упирается в то, что, возможно, в Казахстане отсутствует свобода слова. (...) Если человек правильно, не оскорбляя, не задевая чести и достоинства, задает свои вопросы, выражает свое мнение, мы это только приветствуем", - заявил Абаев.