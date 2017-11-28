Дети с 10-ти лет начинают принимать наркотики в Казахстане

Главврач наркологического центра медико-социальной коррекции города Алматы Гульсара Сулейменова рассказала во сколько лет дети начинают принимать наркотики в Казахстане и какие виды психотропных веществ они покупают чаще всего, передает Zakon.kz.



По словам медика, чаще всего к наркотикам обращаются дети из неблагополучных семей. Таким образом они пытаются обратить на себя внимание взрослых. Также принимать психотропные вещества часто начинают в старших классах, тем самым будто бы становясь «взрослыми».



«Были случаи и с 10-11 лет, были с 7. Все зависит от его среды окружения», - пояснила Сулейменова.



Она отметила, что синтетические наркотики дети покупают через интернет – достаточно знать кодовое слово. Покупатели даже не встречаются с продавцом, оплачивают товар онлайн, а потом получают сообщение с адресом, где он находится.



«У них (синтетических наркотиков) много названий - гавайская штучка, дживиаш, легалка, кристалл, пластик и так далее. Они являются синтетическими аналогами каннабиноидов, но в разы сильнее и дешевле.



Если доза натурального наркотика стоит около 5 000 тенге, то соли продают за 300-500. Те, кто употребляют героин, это те люди, у которых есть деньги, обычно старше 25 лет», - говорит медик.



Сулейменова отметила, что школьники чаще всего употребляют дешевые синтетические наркотики, особенно популярны у них курительные смеси.



«Синтетические наркотики очень медленно разлагаются и выводятся из организма. Токсическое действие оказывает практически на все органы и системы. Самое страшное, что психические изменения, которые происходят из-за употребления синтетических наркотиков, зачастую практически неотвратимы», - предупредила врач.



Нарколог также рассказала, по каким признакам можно узнать, что ребенок употребляет наркотики.



«Он становится более вспыльчивым, агрессивным, раздражительным, начинает прогуливать школу, плохо учиться. У него усиливается или уменьшается аппетит, ребенок будто находится под действием алкоголя, у него расширяются зрачки», - описала Сулейменова.



Она призвала родителей, узнавших о том, что их ребенок пристрастился к наркотикам, сразу обращаться к медикам, чтобы не усугубить ситуацию.