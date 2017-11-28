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"Умный" чемодан разработали в России

Просмотров:303 Опубликовано: Сегодня, 14:59
"Умный" чемодан разработали в России
фото с сайта mail.ru
Резиденты промышленного коворкинга "Garaж" на базе Донского государственного технического университета создали рабочий прототип "умного" чемодана. На данный момент чемодан показывает вес своего содержимого, но его функционал будет дополняться, сообщает Mail.ru.

Команда из 20 человек разработала с виду обычный чемодан для путешествий (габариты 64х43х27 см), в ручку которого встроены легкие весы, измеряющие вес багажа. Девять других смарт-функций разработчики планируют внедрить позднее.

В перспективе "умный" чемодан сможет определять свои географические координаты и связываться со смартфоном. Кроме того, его планируется оснастить "противоугонной" системой и системой трансформации внутреннего пространства, которая сможет защитить вещи при перевозке.

"Умный" чемодан разработали в России


"Идея была простая – создать чемодан, который облегчит жизнь путешественникам, избавит их от большинства типичных волнений. Кто много путешествует, тот меня поймет. Стандартные системы проектирования, используемые в IT-сфере, здесь работают совершенно по-другому, так что нам много раз приходилось начинать все сначала", – говорит разработчик гаджета Вадим Извозчиков.
Источник: kazpravda.kz
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Комментарии ( 1 )

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сембай (Посетители) Сегодня, 17:06
Идея хорошая. Самое главное фамилия разработчика в тему.
 
 

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