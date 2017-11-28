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Россия потеряла запущенный с "Восточного" метеорологический спутник

Просмотров:232 Опубликовано: Сегодня, 15:41
Россия потеряла запущенный с "Восточного" метеорологический спутник
Иллюстративное фото
"Роскосмос" не может установить связь с метеорологическим спутником "Метеор-М" № 2-1. Ракета-носитель "Союз 2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и космическим аппаратом "Метеор-М" стартовала с космодрома "Восточный" 28 ноября, передает Today.kz со ссылкой на сайт "Роскосмоса".

"Основной задачей пуска являлось выведение на солнечно-синхронную орбиту космического аппарата "Метеор-М" № 2-1. В результате работы РН "Союз-2.1б" головной блок в составе РБ "Фрегат" и КА "Метеор-М" был выведен на заданную промежуточную орбиту. Однако в ходе первого планового сеанса связи с космическим аппаратом не удалось установить связь по причине его отсутствия на целевой орбите. В настоящее время ведется анализ информации", - сообщила пресс-служба "Роскосмоса".

20 ноября сообщалось о нештатной ситуации при заправке разгонного блока "Фрегат" на космодроме "Байконур".

"Разгонный блок "Фрегат-СБ" заправлен сжатыми газами и окислителем. При его заправке горючим возникла техническая нештатная ситуация, связанная с работой одного из клапанов разгонного блока", - сказали в пресс-службе РКК "Энергия" (предприятие - изготовитель ангольского спутника "Ангосат", для запуска которого предназначался аварийный блок).

Изначально запуск ангольского спутника планировался на 7 декабря, позже стало известно, что он был сдвинут на 26 декабря.
Источник: today.kz
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Комментарии ( 2 )

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 шаман (Посетители) Сегодня, 16:32
вспомнил старый анекдот:
Русский, немец и француз попали в плен к людоедам.
Вождь:
— Того кто меня удивит отпущу, остальных съедим.
Каждому дали по 2 металлических шарика и закрыли в отдельных камерах. На другой день заходит вождь к немцу, тот шар ставит на нос, на него другой и они не падают.
Идет к французу. Тот почище Марселя Марсо жонглирует шарами. Пошел к русскому. Выходит:
— Русского отпустить, остальных съедим!
Спрашивают:
— Чем же он вас удивил-то?
Вождь:
— Он один шарик сломал, а второй — потерял!

Лучше бить в бубен, чем получать в него!
 
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Куратор (Посетители) Сегодня, 15:47
К Виктору Коршунову обратитесь за помощью.
 
 

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