Россия потеряла запущенный с "Восточного" метеорологический спутник

"Роскосмос" не может установить связь с метеорологическим спутником "Метеор-М" № 2-1. Ракета-носитель "Союз 2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и космическим аппаратом "Метеор-М" стартовала с космодрома "Восточный" 28 ноября, передает Today.kz со ссылкой на сайт "Роскосмоса".
"Основной задачей пуска являлось выведение на солнечно-синхронную орбиту космического аппарата "Метеор-М" № 2-1. В результате работы РН "Союз-2.1б" головной блок в составе РБ "Фрегат" и КА "Метеор-М" был выведен на заданную промежуточную орбиту. Однако в ходе первого планового сеанса связи с космическим аппаратом не удалось установить связь по причине его отсутствия на целевой орбите. В настоящее время ведется анализ информации", - сообщила пресс-служба "Роскосмоса".
20 ноября сообщалось о нештатной ситуации при заправке разгонного блока "Фрегат" на космодроме "Байконур".
"Разгонный блок "Фрегат-СБ" заправлен сжатыми газами и окислителем. При его заправке горючим возникла техническая нештатная ситуация, связанная с работой одного из клапанов разгонного блока", - сказали в пресс-службе РКК "Энергия" (предприятие - изготовитель ангольского спутника "Ангосат", для запуска которого предназначался аварийный блок).
Изначально запуск ангольского спутника планировался на 7 декабря, позже стало известно, что он был сдвинут на 26 декабря.
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