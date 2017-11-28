В Алматы задержана группа лиц, призывавших к вооруженному "джихаду"

В Алматы задержали группу лиц, устроивших беспорядки в городе. Об этом сообщила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек, передает Tengrinews.kz.



По ее данным, проводится досудебное расследование по статье 256, часть 1 УК РК "Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма".



"В отношении лидера группы Жумагулова А., Омырова О. и Абишева К. принято решение об избрании меры пресечения виде ареста. По версии следствия, они под прикрытием незарегистрированной общественной организации готовили акции в Алматы по нарушению общественного порядка, устрашению населения, а также саботированию работы правоохранительных органов. Для реализации своих преступных планов подозреваемые подготовили агитационные материалы, а также видеообращение с призывом к вооруженному "джихад", - рассказала Азирбек.



"Одновременно для обеспечения безнаказанности своих действий они планировали провести акции по запугиванию сотрудников государственных и правоохранительных органов - делать анонимные звонки и отправлять видеоролики с угрозами расправы с ними и членами их семей", - продолжили в ДВД.



Задержанные в анонимном видеообращении использовали маски, символики религиозно-экстремистской партии "Хизб-ут-Тахрир" (запрещена в Казахстана) и оружие. Они призывали к проведению массовых противоправных действий в поддержку пропагандируемых ими идей. Подозреваемые осуществляли поиск и вербовку единомышленников, стремясь вовлечь в свою деятельность наибольшее количество граждан. Данный ролик, электронные носители и религиозная литература изъяты. По ним назначены соответствующие экспертизы.



"По одной из версий, которая сейчас проверяется, данная группа лиц действовала по указанию преступных элементов, скрывающихся от казахстанского правосудия за рубежом. В настоящее время они водворены в следственный изолятор ДВД Алматы. В отношении двух участников решается вопрос об избрании меры пресечения на период досудебного расследования", - сообщила Азирбек.



Также она добавила, что один из участников был ранее судим за убийство.