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В Алматы задержана группа лиц, призывавших к вооруженному "джихаду"

Просмотров:425 Опубликовано: Сегодня, 15:45
В Алматы задержана группа лиц, призывавших к вооруженному "джихаду"
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В Алматы задержали группу лиц, устроивших беспорядки в городе. Об этом сообщила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек, передает Tengrinews.kz.

По ее данным, проводится досудебное расследование по статье 256, часть 1 УК РК "Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма".

"В отношении лидера группы Жумагулова А., Омырова О. и Абишева К. принято решение об избрании меры пресечения виде ареста. По версии следствия, они под прикрытием незарегистрированной общественной организации готовили акции в Алматы по нарушению общественного порядка, устрашению населения, а также саботированию работы правоохранительных органов. Для реализации своих преступных планов подозреваемые подготовили агитационные материалы, а также видеообращение с призывом к вооруженному "джихад", - рассказала Азирбек.

"Одновременно для обеспечения безнаказанности своих действий они планировали провести акции по запугиванию сотрудников государственных и правоохранительных органов - делать анонимные звонки и отправлять видеоролики с угрозами расправы с ними и членами их семей", - продолжили в ДВД.

Задержанные в анонимном видеообращении использовали маски, символики религиозно-экстремистской партии "Хизб-ут-Тахрир" (запрещена в Казахстана) и оружие. Они призывали к проведению массовых противоправных действий в поддержку пропагандируемых ими идей. Подозреваемые осуществляли поиск и вербовку единомышленников, стремясь вовлечь в свою деятельность наибольшее количество граждан. Данный ролик, электронные носители и религиозная литература изъяты. По ним назначены соответствующие экспертизы.

"По одной из версий, которая сейчас проверяется, данная группа лиц действовала по указанию преступных элементов, скрывающихся от казахстанского правосудия за рубежом. В настоящее время они водворены в следственный изолятор ДВД Алматы. В отношении двух участников решается вопрос об избрании меры пресечения на период досудебного расследования", - сообщила Азирбек.

Также она добавила, что один из участников был ранее судим за убийство.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +4
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  • arelav_74
  • leo529
  • бася
 шаман (Посетители) Сегодня, 17:02
вот поэтому я на людей в коротких штанах и с бородой смотрю как американцы на йеллоустонский вулкан - когда нибудь это все может так шарахнет

Лучше бить в бубен, чем получать в него!
 
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  • arelav_74
  • leo529
  • бася
 Егерь (Посетители) Сегодня, 16:23
Зачем задерживаете? Надеетесь, что сможете направить их на путь истинный? Ликвидируйте на месте.
 
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  • Куратор
  • arelav_74
  • leo529
 Тихо (Посетители) Сегодня, 16:02
Вот из за этих шайтанов и вкручивают гайки в сети.
 
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Куратор (Посетители) Сегодня, 15:58
Так или иначе, страна с подобным правлением обречена на хаос. Потрясения еще впереди.
 
 

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