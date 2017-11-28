Как будет работать регистрация по месту жительства без посещения ЦОНа

Чтобы зарегистрироваться по месту жительства через Интернет, в 2018 году будут нужны лишь электронные цифровые подписи собственника жилья и желающего получить прописку. Об этом рассказала заместитель председателя Комитета миграционной службы МВД РК Галина Сарсенова, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"В настоящий момент при предъявлении удостоверения личности и согласия собственника на регистрацию, если регистрируется другой человек, в систему вводится ИИН собственника, и по нему подтягивается регистрационный код адреса. Код - это уникальный номер, индивидуальный для каждого жилья, даже если оно было продано, а также при изменении нумерации объекта и адреса регистрационный код адреса остается прежним", - рассказала Сарсенова.



По ее словам, переход на регистрационный код позволит создать "электронную домовую книгу".



"На сегодня все сведения об адресе заполняются на основании документов: техпаспорта, договоров. То есть, если это раньше была улица Ленина, человек не перерегистрировался или этот дом демонтирован, все равно заполнялся на основании документов. Сегодня код дает действительный адрес объекта. Полнота сведений в электронной книге зависит от ее наполняемости, (...) поэтому каждый из нас, из 18 миллионов зарегистрированных в базе данных физических лиц, должен перейти на этот код РК, адрес должен "забиться" в соответствии с кодом", - отметила она.



Новшество планируется ввести уже в начале 2018 года, а в первом квартале ожидается включение функции, которая позволит собственнику жилья самостоятельно снимать с регистрации своих жильцов.



Сарсенова пояснила, что собственник жилья может снять с регистрации любого из прописанных граждан лично, так же как и в ЦОНе, - это его право. Сарсенова пояснила, что процедура постоянной регистрации будет аналогична временной и потребует всего две электронные цифровые подписи - собственника жилья и желающего зарегистрироваться.



"У нас эти процедуры ничем не отличаются, кроме сроков. Если при постоянной регистрации указываем только дату регистрации, то при временной указываем срок регистрации. Иностранцы, имеющие вид на жительство, смогут регистрироваться на равных условиях с казахстанцами", - пояснила Сарсенова.



Кроме того, она добавила, что госпошлину за регистрацию в Казахстане могут отменить.



"Госпошлина на сегодня в соответствии с Налоговым кодексом составляет 226 тенге. МВД были инициированы поправки в Кодекс о налогообложении по исключению госпошлины за регистрацию, как временной, так и постоянной. Законопроект прошел Мажилис и сейчас находится в Сенате. Думаю, эта норма, как и весь Налоговый кодекс, будет действовать с 1 января 2018 года", - добавила она.



Напомним, ранее в МВД сообщили, что на основе интеграции информационных систем Министерства информации и коммуникаций, Министерства юстиции и Министерства внутренних дел в Казахстане создается "электронная домовая книга".