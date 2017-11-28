Подросток в России хотел обменять медали ВОВ на вейп

Полиция Волгоградской области России установила личность человека, разместившего в Интернете объявление об обмене государственных наград на электронную сигарету, им оказался 16-летний учащийся местного техникума, а награды, с его слов, принадлежали умершему несколько лет назад родственнику, сообщает РИА Новости.



Ранее в Интернете появилось объявление, в котором мужчина предлагал обменять комплект наград с документами на электронную сигарету. Как сообщали местные СМИ, предложение об обмене сопровождалось реальными фотографиями боевых наград времен Великой Отечественной войны. Этот пост подвергся критике в Интернете. Через некоторое время мужчина "отозвал" свое предложение.



"В ходе проверки установлена личность разместившего объявление. Им оказался 16-летний житель Волгограда, учащийся техникума", - сказал представитель ГУМВД России по области Антон Корнаухов.



Во время опроса молодой человек пояснил, что действительно намеревался обменять награды на электронное курительное устройство либо продать их.



"По словам юноши, медали, среди которых "50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", "50 лет Вооруженных Сил СССР", "Ветеран Труда" и медаль Жукова, принадлежали скончавшемуся несколько лет назад его родственнику", - сказал он.



Также изъята орденская книжка "Награжденного орденом Отечественной Войны", само нахождение ордена пока неизвестно, отметил Корнаухов.



Сейчас по данному факту проводится дальнейшая процессуальная проверка. Законодательством РФ за приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград предусмотрена уголовная ответственность вплоть до ареста на срок до трех месяцев, заключил представитель ведомства.