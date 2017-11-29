В Нацгвардии прокомментировали пост в соцсетях о "голодных солдатах"

АСТАНА, 28 ноя — Sputnik. В Национальной гвардии Казахстана прокомментировали публикацию о "голодных солдатах", размещенную в социальной сети.



Интернет-пользователь Бакытжан Мусабеков опубликовал пост о том, как он столкнулся в Астане с военнослужащими пешего патруля, которые попросили купить им еды.



"Иду, значит, к киоску, и тут из темноты тихим голосом обращаются ко мне трое солдатиков, честно сказать, испугался сначала. И вот один из них обращается ко мне, говорит: "Аға анау магазиннен бізге 3 сендвич пен бір кола алып беріңізші" ("Брат, купите, пожалуйста, три сендвича и колу в том магазине"), и протягивает мне купюру с деньгами и мелочью", — написал Мусабеков.



Далее из текста следует, что мужчина поинтересовался у солдат, почему они сами не могут купить себе еды, на что был получен ответ: "Не положено".



В связи с этим сознательный гражданин обратился к правоохранительным органам с вопросом: "Почему нельзя (есть на службе — прим.) или почему они выходят на патруль голодными?".



Национальная гвардия распространено ответила на негодование мужчины публикацией в соцсети.



"Во время несения службы у патрульно-постового наряда имеется ряд ограничений, в том числе и "без служебной необходимости принимать от кого бы то ни было, и передавать, кому бы то ни было какие-либо предметы", — говорится в сообщении.



Также в организации прояснили вопрос касательно питания военнослужащих, сообщив, что оно осуществляется по натуральным нормам продовольственных пайков, утвержденных приказом министра внутренних дел.



"По месту дислокации военнослужащим организовано питание три раза в день, промежутки между приемами пищи не превышают семи часов. Все военнослужащие Национальной гвардии получают только один положенный им продовольственный паек натуральной нормы с установленным перечнем продуктов", — заявили в учреждении.



В завершение публикации отмечено, что каждый из нас не прочь побаловать свой организм чем-нибудь сладким и аппетитным, и солдаты не исключение, тем более что такая возможность выпадает у них крайне редко — в праздничные дни и в период увольнения.



Также в Нацгвардии подчеркнули, что именно благодаря этим молодым парням, принявшим Военную присягу на верность Родине, предотвращается множество правонарушений и преступлений, к тому же не редки и случаи спасения человеческих жизней.