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В Нацгвардии прокомментировали пост в соцсетях о "голодных солдатах"

Просмотров:426 Опубликовано: Сегодня, 08:21
В Нацгвардии прокомментировали пост в соцсетях о "голодных солдатах"
© Sputnik
АСТАНА, 28 ноя — Sputnik. В Национальной гвардии Казахстана прокомментировали публикацию о "голодных солдатах", размещенную в социальной сети.

Интернет-пользователь Бакытжан Мусабеков опубликовал пост о том, как он столкнулся в Астане с военнослужащими пешего патруля, которые попросили купить им еды.

"Иду, значит, к киоску, и тут из темноты тихим голосом обращаются ко мне трое солдатиков, честно сказать, испугался сначала. И вот один из них обращается ко мне, говорит: "Аға анау магазиннен бізге 3 сендвич пен бір кола алып беріңізші" ("Брат, купите, пожалуйста, три сендвича и колу в том магазине"), и протягивает мне купюру с деньгами и мелочью", — написал Мусабеков.

Далее из текста следует, что мужчина поинтересовался у солдат, почему они сами не могут купить себе еды, на что был получен ответ: "Не положено".

В связи с этим сознательный гражданин обратился к правоохранительным органам с вопросом: "Почему нельзя (есть на службе — прим.) или почему они выходят на патруль голодными?".

Национальная гвардия распространено ответила на негодование мужчины публикацией в соцсети.

"Во время несения службы у патрульно-постового наряда имеется ряд ограничений, в том числе и "без служебной необходимости принимать от кого бы то ни было, и передавать, кому бы то ни было какие-либо предметы", — говорится в сообщении.

Также в организации прояснили вопрос касательно питания военнослужащих, сообщив, что оно осуществляется по натуральным нормам продовольственных пайков, утвержденных приказом министра внутренних дел.

"По месту дислокации военнослужащим организовано питание три раза в день, промежутки между приемами пищи не превышают семи часов. Все военнослужащие Национальной гвардии получают только один положенный им продовольственный паек натуральной нормы с установленным перечнем продуктов", — заявили в учреждении.

В завершение публикации отмечено, что каждый из нас не прочь побаловать свой организм чем-нибудь сладким и аппетитным, и солдаты не исключение, тем более что такая возможность выпадает у них крайне редко — в праздничные дни и в период увольнения.

Также в Нацгвардии подчеркнули, что именно благодаря этим молодым парням, принявшим Военную присягу на верность Родине, предотвращается множество правонарушений и преступлений, к тому же не редки и случаи спасения человеческих жизней.
Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 5 )

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шаман (Посетители) Сегодня, 11:29
В первые полгода службы всегда хотелось спать и есть а концу службы организм уже адаптировался и этих чувств уже не было даже часть положенной еды отдавали молодым. Сейчас солдатами и так нянчутся

Лучше бить в бубен, чем получать в него!
 
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  • Mestnyi
 tolk (Посетители) Сегодня, 11:01
Блогер видать сам не служил,а решил попиарится и здал солдат! Они же не попрошайничали,а просто попросили купить,вон и деньги дали. А теперь им влетит от отцов-командиров.
Постыдный поступок.
 
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  • tolk
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 10:42
"По месту дислокации военнослужащим организовано питание три раза в день, промежутки между приемами пищи не превышают семи часов. Все военнослужащие Национальной гвардии получают только один положенный им продовольственный паек натуральной нормы с установленным перечнем продуктов", — заявили в учреждении.


Ну заявлять им ни кто не запрещает.
У меня знакомая работала поваром в столовой одной воинской части.
Кормила всю свою семью. Сама говорила, что на рынке и в магазинах из продуктов покупали только фрукты....
 
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  • tolk
 Grand (Посетители) Сегодня, 10:20
Цитата: Quwanysh Atshybaiuly
Зачем есть сэндвич, если запиваешь колой? Все быстро же перевариться. Лучше водой или юпи.


переварится, а калории то сожгутся. Молодые организмы требуют энергии, тем более после целого дня на свежем отдыхе.

Это обычные срочники, как вижу покупаю им сигарет или еще чего
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 09:23
Зачем есть сэндвич, если запиваешь колой? Все быстро же перевариться. Лучше водой или юпи.
 
 

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