Головкин назван лучшим боксером-средневесом со времен Хаглера

Казахстанского боксера Геннадия Головкина назвали лучшим представителем средней весовой категории со времен Марвина Хаглера. Такое мнение высказал обозреватель бокса Шон Джонс, передает Today.kz со ссылкой на Sports.kz.



По его словам, казахстанец быстро движется к рекорду Бернарда Хопкинса по титульным защитам, поэтому он считает Головкина лучшим бойцом со времен Марвина Хаглера.



"Головкин выглядел почти непобедимым с момента завоевания своего первого титула в этом весе семь лет назад в 2010 году. До недавнего времени Головкин нокаутировал каждого оппонента, с которым он сталкивался как чемпион. Эта серия прервалась, когда он прошел полную дистанцию в бою против Дэниэла Джейкобса в марте этого года. В последнем бою против Сауля "Канело" Альвареса Головкин снова прошел 12 раундов, но доминировал весь поединок и заслуживал победу. Судьи по итогам 12 раундов насчитали ничью, однако боксерская общественность пришла к выводу, что GGG выиграл тот бой", - написал Шон Джонс.



Обозреватель отметил, что после ухода с ринга Марвина Хаглера в боксе было очень много хороших средневесов, среди них Бернард Хопкинс, Рой Джонс-младший, Джеральд Макклеллан, Оскар де ла Хойя, Серхио Мартинес, "Канело", Мигель Котто, Майкл Нанн и Феликс Штурм.



"Тем не менее, ни один из них не обладал столь продолжительной серией впечатляющих нокаутов. Головкину следует повысить скорость своей работы ног и драться более агрессивно, чем мы видели в последних двух поединках. Тем не менее, казахстанца стоит рассматривать как лучшего средневеса со времен Хаглера с точки зрения побед и того, как он выигрывал свои поединки", - считает Джонс.

Джонс добавил, что у казахстанского боксера больше выносливости, чем у вышеупомянутых чемпионов-средневесов.



"Хопкинс не сделал достаточно будучи чемпионом в среднем весе, чтобы поставить его на один уровень с Хаглером, но Головкин - самый Хаглер из них двоих", - заключил Шон Джонс.