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Инфляция в Казахстане упадет до 4 процентов в 2019 году - НБ РК

Просмотров:235 Опубликовано: Сегодня, 11:33
Инфляция в Казахстане упадет до 4 процентов в 2019 году - НБ РК
Фото ©Турар Казангапов
Вхождение инфляции в коридор 4-6 процентов в начале 2019 года прогнозирует Национальный Банк РК, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой пресс-службу регулятора.

Согласно прогнозам, до 2019 года инфляция будет снижаться постепенно. В течение четвертого квартала 2017 года показатели будут находиться ближе к верхней границе целевого коридора 6-8 процентов, а в 2018 году начнется плавное вхождение в целевой коридор 5-7 процентов.

"Траектория вхождения в целевой коридор по сравнению с оценками в рамках предыдущего прогнозного раунда "Июль-август 2017 года" изменилась в сторону повышения. Это отражает шоки предложения на рынке мясопродуктов и плодоовощной продукции, а также шоки на рынке ГСМ и ослабление обменного курса тенге к доллару США, вызванное нефундаментальными факторами, что привело к росту инфляционных ожиданий. При этом ожидается исчерпание эффектов данных шоков во втором-третьем кварталах 2018 года", - сообщают в регуляторе.

В Нацбанке ожидают, что стабильные цены на нефть и на зерновые, снижение инфляционных ожиданий при слабом дезинфляционном давлении со стороны внутреннего спроса приведут к вхождению инфляции в целевой коридор 4-6 процентов в начале 2019 года. В качестве базового сценария рассматривается сценарий цены на нефть на уровне 50 долларов за баррель.

"При реализации сценария 40 долларов за баррель годовая инфляция будет находиться выше верхней границы целевого коридора в 2017-2018 годах, что потребует ужесточения денежно-кредитных условий", - отметили в финрегуляторе.

Также прогнозируемые темпы экономического роста, согласно последней оценке, ускорятся до 3,5 процента (3,1 процента в предыдущий прогнозный раунд) в 2017 году и несколько ослабнут до 2,8 процента в 2018 году (3 процента в предыдущий прогнозный раунд).

"Пересмотр темпов роста связан с ускорением в третьем квартале 2017 года восстановительных процессов в реальном секторе экономики. Основной вклад в рост экономики внесло увеличение объемов добычи минеральных ресурсов. Сохраняется положительная динамика в остальных отраслях экономики. Краткосрочный экономический индикатор, базирующийся на изменении индексов выпуска по базовым отраслям, по итогам десяти месяцев 2017 года вырос на 5,4 процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Как и ожидалось, рост инвестиций в основной капитал продолжает поддерживать темпы роста экономики. Ожидается сохранение текущих умеренных темпов роста инвестиций на фоне расширения производственной активности", - пояснили в Нацбанке РК.

Ожидаются восстановление внутреннего потребления, рост инвестиций в основной капитал. Рост импорта потребительских и инвестиционных товаров в результате расширения внутреннего спроса будет выступать сдерживающим фактором роста ВВП.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 5 )

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RRR (Посетители) Сегодня, 13:44
“Завтра будет лучше чем вчера! Лучше чем вчера, лучше чем вчера! Завтра будет лучше чем всера...» boyan
Придёт весна, наступит лето! Спасибо партии за это!(c)
 
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Швейк (Посетители) Сегодня, 13:43
Ой-бай, как бы нас ею не прибило во время падения crazy
 
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elek (Посетители) Сегодня, 12:11
В Нацбанке ожидают, что стабильные цены на нефть

"Переобулись" - опять смотрим на нефть?
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 11:54
"до" всё портит
 
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  • elek
 Orion (Посетители) Сегодня, 11:53
Не понимаю как они собираются инфляцию довести до 4%, если с каждым днём всё дорожает.
Сколько можно терпеть этот беспредел.
Слуги народа называются.
 
 

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