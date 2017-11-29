В 2013 году британец выбросил на свалку жесткий диск. Теперь там 75 миллионов долларов

Четыре года назад житель города Ньюпорт (Уэльс) Джеймс Хоуэллс случайно выбросил на свалку жесткий диск от сломанного ноутбука. Там хранились 7,5 тысячи биткоинов, которые британец намайнил на своем компьютере, когда криптовалюта еще не пользовалась популярностью. Сейчас стоимость этих биткоинов по нынешнему курсу составляет около 75 миллионов долларов, сообщает DeCenter.



Добывать биткоины Джеймс начал в 2009 году. Но вскоре по просьбе своей девушки прекратил это делать, так как ноутбук постоянно шумел, нагревался и мешал им. Годом позже, в 2010 году, он случайно разлил на свой ноутбук лимонад, и поэтому решил разобрать машину на запчасти. А жесткий диск, на котором все еще хранились биткоины, отправился в стол, где и пролежал еще три года.



Однажды молодой человек решил устроить дома генеральную уборку и избавиться от старого IT-оборудования. Он забыл про хранившиеся на жестком диске биткоины и выкинул его. Позже он понял свою ошибку, но было уже поздно.



Однако Хоуэллс приложил все усилия, чтобы вернуть свои деньги. "Я поговорил с одним из сотрудников свалки и описал свою ситуацию. На что он решил мне помочь и отвез на место, где, по его мнению, мог находиться мой жесткий диск. Свалка была где-то с футбольное поле, и мне сказали, что мусор за последние три-четыре месяца находится на глубине метра", - рассказал он.



Джеймсу сообщили, что для того, чтобы приступить к поискам, даже при условии, что ему поможет полиция, потребуется команда из 15 человек в специальных защитных костюмах. Финансирование подобной поисковой операции владельцу диска было не по карману.



Британец говорит, что даже если бы он нашел деньги на работников и спецтехнику, местные власти не позволили бы ему выкопать диск самостоятельно. Для этого потребуется специальное разрешение.



"Я все еще надеюсь получить разрешение. Проблема в окружающей среде - в Великобритании до этого не разрывали свалки. Чтобы начать искать диск, придется почистить несколько мусорных барьеров. Это не просто выкопать яму в земле, это нужно сделать тщательно, с использованием необходимого оборудования и очистительных приспособлений", - рассказал Хоуэллс порталу TJournal.