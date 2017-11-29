Компания из офшорной зоны сотрудничает с МВД - депутат

Депутаты обратились к Минфину и МВД с просьбой разобраться в ситуации с офшорными компаниями, участвующими в госзакупках, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Пару недель назад международное сообщество сотрясал очередной офшорный скандал в рамках публикации так называемого "Райского досье". Очередной скандал теперь казахстанского масштаба разгорается в ЗКО. Из материалов в прессе все стационарные скоростемеры в Уральске устанавливает и обслуживает некое ТОО "Научно-технический центр "Новые проекты", владельцем которого является компания зарегистрированная на Кипре - крупнейшей офшорной зоне в мире. Таким образом есть основания полагать, что это ТОО выступает лишь прикрытием для участия в госзакупках офшорных компаний. Примечательно, что клиентами этого ТОО являются департаменты внутренних дел сразу в 13 регионах, что порождает обоснованные вопросы о системном проникновении офшорных схем в деятельность МВД", - заявил депутат Кенес Абсатиров в запросе к МВД и Минфину Казахстана.
Депутат напомнил про отчеты Счетного комитета, по которым госорганы закупали оборудование через Маршалловы острова по цене в три-четыре раза дороже реальной стоимости. Целью таких операций, по его словам, является банальное хищение госсредств, когда указанная трех-четырехкратная разница выводится на офшорные счета и остается там в распоряжении коррумпированных чиновников.
Он напомнил, что фракция партии Акжол еще пять лет назад предложила запретить компаниям, выводящим прибыль через офшорные зоны, участвовать в госзакупках, пользоваться государственными мерами поддержки, включая налоговые льготы, кредитные субсидии и иные преференции.
"С учетом последних событий, коррупционных рисков и становящихся регулярными международными коррупционными скандалами фракция "Акжол" предлагает проверить все сделки по госзакупкам, совершенные департаментами МВД и другими госорганами с ТОО "Научно-технический центр "Новые проекты" на поставку и обслуживание любого оборудования на предмет соответствия ценам на рынке и в случае завышения цен, рассмотреть вопрос об отмене таких сделок", - заявил депутат.
Также члены партии предложили провести тотальную проверку конечных собственников всех подрядчиков и поставщиков в системе госзакупок и закупок квазигоссектора на предмет наличия среди них компаний, зарегистрированных в офшорных зонах, а также принять подзаконный акт о введении запрета на участие в госзакупках и закупках квазигоссектора для подрядчиков и поставщиков имеющих среди своих учредителей офшорные компании, а также о запрете таким предприятиям на получение гос мер поддержки.
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