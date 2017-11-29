«Лада» в формате .pdf
 
Среда, 29 Ноября
+5...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 331.5 KZT
  • €1 = 394.15 KZT
  • 1 RUB = 5.68 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Компания из офшорной зоны сотрудничает с МВД - депутат

Просмотров:167 Опубликовано: Сегодня, 13:14
Компания из офшорной зоны сотрудничает с МВД - депутат
Фотоколлаж ©Tengrinews.kz
Депутаты обратились к Минфину и МВД с просьбой разобраться в ситуации с офшорными компаниями, участвующими в госзакупках, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Пару недель назад международное сообщество сотрясал очередной офшорный скандал в рамках публикации так называемого "Райского досье". Очередной скандал теперь казахстанского масштаба разгорается в ЗКО. Из материалов в прессе все стационарные скоростемеры в Уральске устанавливает и обслуживает некое ТОО "Научно-технический центр "Новые проекты", владельцем которого является компания зарегистрированная на Кипре - крупнейшей офшорной зоне в мире. Таким образом есть основания полагать, что это ТОО выступает лишь прикрытием для участия в госзакупках офшорных компаний. Примечательно, что клиентами этого ТОО являются департаменты внутренних дел сразу в 13 регионах, что порождает обоснованные вопросы о системном проникновении офшорных схем в деятельность МВД", - заявил депутат Кенес Абсатиров в запросе к МВД и Минфину Казахстана.

Депутат напомнил про отчеты Счетного комитета, по которым госорганы закупали оборудование через Маршалловы острова по цене в три-четыре раза дороже реальной стоимости. Целью таких операций, по его словам, является банальное хищение госсредств, когда указанная трех-четырехкратная разница выводится на офшорные счета и остается там в распоряжении коррумпированных чиновников.

Он напомнил, что фракция партии Акжол еще пять лет назад предложила запретить компаниям, выводящим прибыль через офшорные зоны, участвовать в госзакупках, пользоваться государственными мерами поддержки, включая налоговые льготы, кредитные субсидии и иные преференции.

"С учетом последних событий, коррупционных рисков и становящихся регулярными международными коррупционными скандалами фракция "Акжол" предлагает проверить все сделки по госзакупкам, совершенные департаментами МВД и другими госорганами с ТОО "Научно-технический центр "Новые проекты" на поставку и обслуживание любого оборудования на предмет соответствия ценам на рынке и в случае завышения цен, рассмотреть вопрос об отмене таких сделок", - заявил депутат.

Также члены партии предложили провести тотальную проверку конечных собственников всех подрядчиков и поставщиков в системе госзакупок и закупок квазигоссектора на предмет наличия среди них компаний, зарегистрированных в офшорных зонах, а также принять подзаконный акт о введении запрета на участие в госзакупках и закупках квазигоссектора для подрядчиков и поставщиков имеющих среди своих учредителей офшорные компании, а также о запрете таким предприятиям на получение гос мер поддержки.
Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
babnik (Посетители) Сегодня, 14:20
Согласен хотя вряд ли это пройдет
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика