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Население должно участвовать в определении кандидатур на должность акима - Габидулла Абдрахимов

Просмотров:110 Опубликовано: Сегодня, 14:15
Население должно участвовать в определении кандидатур на должность акима - Габидулла Абдрахимов
.
Секретарь партии "Нур Отан" Габидулла Абдрахимов рассказал о предложении ввести выборы акимов областных центров среди кандидатов от партии, передает корреспондент Tengrinews.kz. В ходе своего выступления в Назарбаев Университете Габидулла Абдрахимов заявил, что партией "Нур Отан" подготовлено несколько кардинально новых предложений.

"Партия должна слышать народ, говорить от народа и делать то, что хочет народ и что полезно для страны. Поэтому мы сейчас разработали несколько инициатив. Сегодня я несколько предложений озвучу", - сказал секретарь партии на мастер-классе "Уроки лидерства Нурсултана Назарбаева".

"Аким областного центра назначается акимом области по согласованию с Администрацией Президента. Это политическая должность, не административная. Я думаю, что здесь население каким-то образом должно участвовать в определении этой кандидатуры, по крайней мере в ее номинации. Поэтому мы будем сейчас запускать проект по номинированию кандидатур на должности акимов областных центров", - отметил Абдрахимов.

Как пояснил секретарь партии, эта инициатива не значит, что партия будет вмешиваться в назначения региональных руководителей.

"Мы номинируем, и кандидат каждый имеет право вступать в дебаты с другим кандидатом, он должен рассказать о своей программе, что он сделает в этом городе, если станет акимом, или от чего бы он отказался. Здесь точно так же за него будут голосовать, это будут, я не знаю, лайки в начале, потом будет реальное голосование в Интернете. И когда выявятся несколько кандидатур, партия скажет: "Вот мои кандидаты, которые получили поддержку населения, и мы имеем право вынести это на рассмотрение того же акима области или Администрации Президента", - пояснил Габидулла Абдрахимов.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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manwyk (Посетители) Сегодня, 15:05
Пф...Смысл?Я кого там лично знаю?Выбирать того,кто лучше по ...?Уверена,что в Казахстане кандидатура не проверяется КНБ,а проходит по рекомендациям ближайшего окружения,которое даже может на этом руки погреть.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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Mestnyi (Посетители) Сегодня, 14:56
Да неужели созрели....
Откровенно говорю, за нынешнего акима Актау, с его стажем, где он в 18 лет со слесаря, сразу ломанулся в директора частных предприятий я бы никогда ни когда не проголосовал...
 
 

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