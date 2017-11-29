Адвокат Челаха получил ответ Комитета ООН по правам человека

Комитет ООН по правам человека рассмотрел дело Владислава Челаха и постановил, что солдат был лишён права на объективное и справедливое рассмотрение дела в связи с нарушениями в ходе следствия и суда, сообщил адвокат осуждённого Серик Сарсенов.



Жалоба защитника была рассмотрена 7 ноября 2017 года и, по словам адвоката, удовлетворена.



"В сообщении ООН говорится, что Казахстан нарушил статью 14 международного Пакта о гражданских и политических правах и тем самым лишил Челаха права на справедливое, беспристрастное судебное разбирательство. Если на русский перевести с международного, это значит, что приговор этот – туфта полнейшая, и всё это с нарушением закона", – сказал он.



Сакен Сарсенов отметил, что после получения официального решения комитета, которое сейчас переводится на русский язык, он намерен добиваться пересмотра дела.



Комитет ООН по правам человека начал рассматривать дело Владислава Челаха в октябре 2015 года. В ответе организации от 25 августа 2015 года адвокату Серику Сарсенову указывается, что начались первые коммуникации между Комитетом и официальными органами Казахстана. Обращение адвоката было признано соответствующим требованиям подачи.



Трагедия на посту "Арканкерген" произошла в ночь на 28 мая 2012 года. Погибли 14 пограничников и сторож охотничьего хозяйства. Владислав Челах был найден живым на чабанской зимовке 4 июня. Он стал главным подозреваемым в убийстве 15 человек. Челаха задержали, и он признался в убийстве сослуживцев и егеря. Но позже не единожды отказывался от своих показаний.



Суд над Владиславом Челахом начался 19 ноября 2012 года. Ему предъявили обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса, в их числе статьи "Убийство двух и более лиц", "Нарушение неприкосновенности жилища", "Незаконное получение госсекретов", "Утрата документов, содержащих госсекреты", "Кража", "Хищение и ношение оружия", "Дезертирство" и "Умышленное уничтожение военного имущества". В итоге 11 декабря 2012 года военный суд признал Владислава Челаха виновным и приговорил к пожизненному заключению.



В марте 2016 года сообщалось, что семья Владислава Челаха уезжает по программе переселения в Россию.