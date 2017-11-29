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Забрать ампутированную ногу домой предложили жителю Алматинской области

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:19
Забрать ампутированную ногу домой предложили жителю Алматинской области
Фото: ©Арман Мухатов
Жителю Алматинской области Виталию Глущенко после ампутации ноги в морге больницы предложили забрать себе ампутированную конечность. В качестве альтернативы сотрудники морга предложили захоронить ее, но попросили за эту услугу 10 тысяч тенге, передает Today.kz.

Мужчине 72 года, он незрячий.

"Моему тестю 27 ноября ампутировали ногу в больнице города Есик в Алматинской области. Но при этом сотрудники морга сказали: "Ногу заберите себе, мы документы отдадим, сами ее захороните". А как это делать? Мы первый раз с таким столкнулись. Они же вроде в морг это все отдают. Должен же быть какой-то договор у больницы с моргом. Мы решили, что пускай она там и остается, но нам сказали в таком случае заплатить 10 тысяч тенге", - сообщил зять пациента, которого также зовут Виталий Глущенко.

В хирургическом отделении больницы города Есик пояснили, что все ампутированные у пациентов конечности либо отдаются их "хозяевам", либо отправляются в морг на гистологическое исследование и последующую утилизацию.

"Естественно, это все делается бесплатно. Но большинство людей по религиозным причинам или собственным соображениям под расписку забирают ампутированные части тела", - сообщили в хирургическом отделении больницы города Есик.
В больнице пообещали разобраться с потребовавшими деньги сотрудниками.
Источник: today.kz
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