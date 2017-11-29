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Куда перегоняют угнанные в Казахстане авто

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:59
Куда перегоняют угнанные в Казахстане авто
Иллюстративное фото: bragazeta.ru
В МВД назвали страны, куда чаще всего перевозят угнанные в Казахстане автомобили, передает Tengrinews.kz.

"Наибольшее количество краж и угонов автотранспорта совершается в крупных городах, таких как Астана, Алматы, Караганда, Костанай и Усть-Каменогорск. В основном краденые авто перегоняют в соседние страны - Кыргызстан, Россию, Таджикистан. Особой популярностью среди угонщиков пользуются автомобили японского производства", - сообщил директор Департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев.

По его словам, за преступления, связанные с угоном или хищением автотранспорта, предусмотрено наказание от пяти до десяти лет лишения свободы по статьям 188-200 УК РК.

"Автовладельцам, желающим уберечь свою машину, рекомендуем оборудовать авто противоугонными системами, не оставлять ключи в замке зажигания, всегда закрывать машину, не парковать ее в неохраняемых и плохо освещенных местах, не оставлять в салоне вещи, барсетки, смартфоны, ноутбуки, которые могут привлечь внимание злоумышленников и спровоцировать их на преступление", - отметил Садубаев.

Напомним, ранее в МВД сообщали, что наибольшей популярностью у похитителей пользуются автомобили марок ВАЗ, Mazda, Volkswagen, Mitsubishi и Mercedes.
Источник: Tengrinews.kz
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