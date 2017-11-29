Куда перегоняют угнанные в Казахстане авто

В МВД назвали страны, куда чаще всего перевозят угнанные в Казахстане автомобили, передает Tengrinews.kz.
"Наибольшее количество краж и угонов автотранспорта совершается в крупных городах, таких как Астана, Алматы, Караганда, Костанай и Усть-Каменогорск. В основном краденые авто перегоняют в соседние страны - Кыргызстан, Россию, Таджикистан. Особой популярностью среди угонщиков пользуются автомобили японского производства", - сообщил директор Департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев.
По его словам, за преступления, связанные с угоном или хищением автотранспорта, предусмотрено наказание от пяти до десяти лет лишения свободы по статьям 188-200 УК РК.
"Автовладельцам, желающим уберечь свою машину, рекомендуем оборудовать авто противоугонными системами, не оставлять ключи в замке зажигания, всегда закрывать машину, не парковать ее в неохраняемых и плохо освещенных местах, не оставлять в салоне вещи, барсетки, смартфоны, ноутбуки, которые могут привлечь внимание злоумышленников и спровоцировать их на преступление", - отметил Садубаев.
Напомним, ранее в МВД сообщали, что наибольшей популярностью у похитителей пользуются автомобили марок ВАЗ, Mazda, Volkswagen, Mitsubishi и Mercedes.
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