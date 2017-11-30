Телеканалы НТВ-Мир и Россия-24 уберут из iD TV

АО "Казахтелеком" информирует абонентов услуги iD TV и кабельного телевидения о приостановлении ретрансляции телеканалов "НТВ-Мир", "РТР-Планета", "Россия-24", "Россия-Культура" с 11 декабря 2017 года. Об этом говорится на официальном сайте компании, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Причиной названы выдвинутые требования правообладателей об очередном увеличении стоимости прав на ретрансляцию данных телеканалов для абонентов услуги iD TV и кабельного телевидения.



"В ходе переговоров, проведенных на протяжении длительного периода, правообладателям данных телеканалов были предложены альтернативные варианты, которые позволили бы сохранить размер абонентской платы по услугам телевидения на прежнем уровне. Однако по состоянию на настоящее время предложенные условия и варианты ими не приняты", - пояснили в АО "Казахтелеком".



В организации подчеркнули, что телеканалы "НТВ-Мир", "РТР-Планета", "Россия-24", "Россия-Культура" входят в перечень обязательных общедоступных телеканалов на территории Российской Федерации и распространяются в России без взимания платы за их ретрансляцию, а в ряде стран на постсоветском пространстве операторы платного телевидения не несут затрат на использование контента указанных каналов.



"Компания сообщает о намерении продолжить переговоры с правообладателями о возобновлении ретрансляции, сохранении прежних условий по договорным обязательствам и недопущении роста действующих тарифов для абонентов", - сообщили в "Казахтелекоме".