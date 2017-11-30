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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Телеканалы НТВ-Мир и Россия-24 уберут из iD TV

Просмотров:485 Опубликовано: Сегодня, 11:38
Телеканалы НТВ-Мир и Россия-24 уберут из iD TV
Иллюстративное фото с сайта unsplash.com
АО "Казахтелеком" информирует абонентов услуги iD TV и кабельного телевидения о приостановлении ретрансляции телеканалов "НТВ-Мир", "РТР-Планета", "Россия-24", "Россия-Культура" с 11 декабря 2017 года. Об этом говорится на официальном сайте компании, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Причиной названы выдвинутые требования правообладателей об очередном увеличении стоимости прав на ретрансляцию данных телеканалов для абонентов услуги iD TV и кабельного телевидения.

"В ходе переговоров, проведенных на протяжении длительного периода, правообладателям данных телеканалов были предложены альтернативные варианты, которые позволили бы сохранить размер абонентской платы по услугам телевидения на прежнем уровне. Однако по состоянию на настоящее время предложенные условия и варианты ими не приняты", - пояснили в АО "Казахтелеком".

В организации подчеркнули, что телеканалы "НТВ-Мир", "РТР-Планета", "Россия-24", "Россия-Культура" входят в перечень обязательных общедоступных телеканалов на территории Российской Федерации и распространяются в России без взимания платы за их ретрансляцию, а в ряде стран на постсоветском пространстве операторы платного телевидения не несут затрат на использование контента указанных каналов.

"Компания сообщает о намерении продолжить переговоры с правообладателями о возобновлении ретрансляции, сохранении прежних условий по договорным обязательствам и недопущении роста действующих тарифов для абонентов", - сообщили в "Казахтелекоме".
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 7 )

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  • Швейк
 Егерь (Посетители) Сегодня, 13:20
У меня в ящике ореra tv есть, могу что угодно смотреть. При наличии тырнета.
 
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  • Швейк
  • Mestnyi
 xerox (Посетители) Сегодня, 12:56
А мне до фонаря. У меня нтв плюс.
 
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  • nadiuna
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  • Taidan
 saktau (Посетители) Сегодня, 12:54
Ну раз сама телекомпания не хочет ? Что поделать ? Переживем как нибудь!
 
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  • ЁмоЁ
  • Егерь
  • nadiuna
 Швейк (Посетители) Сегодня, 12:43
mer,
Скоро на интернет телевидение все перейдут,эти хапуги алчные достали,всё им мало

При наличии SmartTV в зомбоящике - вообще г-но вопрос. При отсутствии оного, но при наличии HDMI входа в ящике - придётся купить приставку. Цена на Ali - 15 тыс.тен. На ней ещё и в танчики можно играть crazy
 
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  • nadiuna
  • Mestnyi
 RED SUN (Посетители) Сегодня, 12:24
Киселев,
Так что единственная причина отказа в их ретрансляции это нежелание властей Казахстана заливать в мозги своих граждан чужие пропагандистские помои.

Ну да, у нас есть свои аналог, Хабар называется)))
 
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  • Taidan
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  • Швейк
  • Klim Chugunkin
  • odessa-mama
 Киселев (Посетители) Сегодня, 12:21
Россия транслирует эти каналы совершенно бесплатно. Платят только рекламодатели. Так что единственная причина отказа в их ретрансляции это нежелание властей Казахстана заливать в мозги своих граждан чужие пропагандистские помои.
 
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  • Швейк
  • Егерь
 mer (Посетители) Сегодня, 12:18
Скоро на интернет телевидение все перейдут,эти хапуги алчные достали,всё им мало.
 
 

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