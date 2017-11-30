Ермекбаев: Заявляют, что не выступают против государства, а сами носят черные одеяния

В обществе должно формироваться устойчивое неприятие любой деструктивной религиозной идеологии. Такое заявление сделал министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев на открытии VII Форума религиоведов Казахстана, сообщает Zakon.kz.
В своем выступлении министр Н. Ермекбаев обозначил основные направления реализации государственной политики в религиозной сфере на современном этапе.
«В обществе должно формироваться устойчивое неприятие любой деструктивной религиозной идеологии. Здесь важно единство и общие коллективные усилия. Каждый гражданин должен разъяснять своим близким и знакомым, что поддержка Главы государства и государственной политики выражается не только в словах, но и в ежедневном поведении, действиях, и даже во внешнем облике», - сказал министр.
«Некоторые лица заявляют, что не выступают против государства и поддерживают политику Главы государства, но в то же время, например, нарушают законы и требования нормативно-правовых актов о соблюдении школьной формы одежды; принципиально отказываются от регистрации своих религиозных объединений, несмотря на требования закона; отказываются от вакцинации или переливания крови по религиозным мотивам; загружают из Интернета и распространяют лекции радикальных религиозных проповедников из зарубежья; продолжают демонстрировать черные одеяния, бороды характерные для других стран, укороченные штаны, в то время, когда наш Президент говорит о недопустимости таких внешних проявлений, чуждых казахстанскому народу и традициям», - отметил Н. Ермекбаев.
В работе Форума принимают участие руководители и представители государственных органов, депутаты Парламента РК, известные ученые-религиоведы, преподаватели кафедр религиоведения ВУЗов страны, научные сотрудники, представители религиозных объединений и НПО.
Напомним, в Астане проходит VII Форум религиоведов Казахстана на тему «Государственная политика в сфере религии в контексте модернизации общественного сознания». По словам организаторов, целью Форума является привлечение научного и экспертного сообщества, представителей НПО к совместной деятельности по реализации государственной политики в сфере религии.
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