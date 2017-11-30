«Лада» в формате .pdf
 
Четверг, 30 Ноября
+5...+3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 331.61 KZT
  • €1 = 393.42 KZT
  • 1 RUB = 5.69 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Ермекбаев: Заявляют, что не выступают против государства, а сами носят черные одеяния

Просмотров:267 Опубликовано: Сегодня, 12:51
Ермекбаев: Заявляют, что не выступают против государства, а сами носят черные одеяния
Фото: пресс-служба ведомства
В обществе должно формироваться устойчивое неприятие любой деструктивной религиозной идеологии. Такое заявление сделал министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев на открытии VII Форума религиоведов Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В своем выступлении министр Н. Ермекбаев обозначил основные направления реализации государственной политики в религиозной сфере на современном этапе.

«В обществе должно формироваться устойчивое неприятие любой деструктивной религиозной идеологии. Здесь важно единство и общие коллективные усилия. Каждый гражданин должен разъяснять своим близким и знакомым, что поддержка Главы государства и государственной политики выражается не только в словах, но и в ежедневном поведении, действиях, и даже во внешнем облике», - сказал министр.

«Некоторые лица заявляют, что не выступают против государства и поддерживают политику Главы государства, но в то же время, например, нарушают законы и требования нормативно-правовых актов о соблюдении школьной формы одежды; принципиально отказываются от регистрации своих религиозных объединений, несмотря на требования закона; отказываются от вакцинации или переливания крови по религиозным мотивам; загружают из Интернета и распространяют лекции радикальных религиозных проповедников из зарубежья; продолжают демонстрировать черные одеяния, бороды характерные для других стран, укороченные штаны, в то время, когда наш Президент говорит о недопустимости таких внешних проявлений, чуждых казахстанскому народу и традициям», - отметил Н. Ермекбаев.


В работе Форума принимают участие руководители и представители государственных органов, депутаты Парламента РК, известные ученые-религиоведы, преподаватели кафедр религиоведения ВУЗов страны, научные сотрудники, представители религиозных объединений и НПО.

Напомним, в Астане проходит VII Форум религиоведов Казахстана на тему «Государственная политика в сфере религии в контексте модернизации общественного сознания». По словам организаторов, целью Форума является привлечение научного и экспертного сообщества, представителей НПО к совместной деятельности по реализации государственной политики в сфере религии.
Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Тихо (Посетители) Сегодня, 15:08
Комментарий удален за нарушение правил
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Orion
 RED SUN (Посетители) Сегодня, 13:20
Каждый гражданин должен разъяснять своим близким и знакомым, что поддержка Главы государства и государственной политики

Я гражданин Республики Казахстан, но это не значит, что я теперь обязан по гроб жизни поддерживать власть и всецело соглашаться с ее политикой.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика