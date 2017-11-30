Шесть стран рекомендуют продлить сделку ОПЕК+ до конца 2018 года

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить сделку по сокращению добычи нефти на девять месяцев, сообщает РИА Новости. Об этом журналистам заявил министр нефти и газа Омана Мохаммед Хамад аль-Румхи (Mohammed bin Hamad Al Rumhi).



"Рекомендации, которые мы предлагаем, - это до конца года (2018 - ред.)", - сказал он. На уточняющий вопрос, идет ли речь о девяти месяцах, министр ответил: "Да".



ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на три квартала - до конца марта 2018 года.



30 ноября 2017 года в Вене состоится встреча министров нефти и энергетики всех 24 государств соглашения о сокращении добычи нефти, входящих и не входящих в ОПЕК. В преддверии этой встречи прошло заседание министерского комитета по мониторингу выполнения сделки ОПЕК+ и корректировки его условий, в который входят представители только шести стран соглашения: Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России.