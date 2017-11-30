"Как это ни странно". В КМГ обещают избыток бензина

Исполняющий обязанности исполнительного вице-президента по транспортировке, переработке и маркетингу нефти АО "НК "КазМунайГаз" Данияр Тиесов заявил, что после модернизации нефтеперерабатывающих заводов, в Казахстане ожидается профицит бензина, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"После завершения проектов модернизации мы знаем возможности нашего рынка, то есть мы стопроцентно сможем обеспечить собственными, отечественными нефтепродуктами. У нас появятся продукты нефтехимии, которые позволят развивать нефтепромышленность", - сказал Данияр Тиесов на брифинге в СЦК.
"По нашим расчетам на довольно длительный период, у нас нет, в принципе, в производстве или завозе импортного продукта. Более того, у нас откроется профицит (превышение доходов над расходами - прим.), как ни странно это звучит, у нас действительно будет профицит. То есть мы сможем не импортировать, а экспортировать, особенно это касается бензина в соседние страны", - дополнил он.
Ранее министр энергетики Канат Бозумбаев рассказал, что Павлодарский и Атырауский нефтеперерабатывающие заводы должны завершить модернизацию к концу текущего года.
"Если "КазМунайГаз" не подведет и выполнит взятые на себя обязательства, то Павлодарский НПЗ в декабре этого года должен начать выпускать обновленную и полноценную линейку продукции. За ним и Атырауский НПЗ - со второй половины декабря", - рассказал министр.
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