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"Как это ни странно". В КМГ обещают избыток бензина

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:22
"Как это ни странно". В КМГ обещают избыток бензина
Фото: kmgrm.kz
Исполняющий обязанности исполнительного вице-президента по транспортировке, переработке и маркетингу нефти АО "НК "КазМунайГаз" Данияр Тиесов заявил, что после модернизации нефтеперерабатывающих заводов, в Казахстане ожидается профицит бензина, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"После завершения проектов модернизации мы знаем возможности нашего рынка, то есть мы стопроцентно сможем обеспечить собственными, отечественными нефтепродуктами. У нас появятся продукты нефтехимии, которые позволят развивать нефтепромышленность", - сказал Данияр Тиесов на брифинге в СЦК.

"По нашим расчетам на довольно длительный период, у нас нет, в принципе, в производстве или завозе импортного продукта. Более того, у нас откроется профицит (превышение доходов над расходами - прим.), как ни странно это звучит, у нас действительно будет профицит. То есть мы сможем не импортировать, а экспортировать, особенно это касается бензина в соседние страны", - дополнил он.

Ранее министр энергетики Канат Бозумбаев рассказал, что Павлодарский и Атырауский нефтеперерабатывающие заводы должны завершить модернизацию к концу текущего года.

"Если "КазМунайГаз" не подведет и выполнит взятые на себя обязательства, то Павлодарский НПЗ в декабре этого года должен начать выпускать обновленную и полноценную линейку продукции. За ним и Атырауский НПЗ - со второй половины декабря", - рассказал министр.
Источник: Tengrinews.kz
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