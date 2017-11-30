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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В КМГ объяснили, к чему может привести снижение цен на бензин

Просмотров:306 Опубликовано: Сегодня, 16:20
В КМГ объяснили, к чему может привести снижение цен на бензин
Иллюстративное фото: aeroavto.com
Исполняющий обязанности исполнительного вице-президента по транспортировке, переработке и маркетингу нефти АО "НК "КазМунайГаз" Данияр Тиесов заявил, что снижение цен на казахстанский бензин может спровоцировать вывоз топлива за границу, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Данияр Тиесов сообщил, что после модернизации НПЗ в Казахстане ожидается профицит бензина. При этом он уточнил, как это повлияет на цены на топливо.

"Профицит может повлиять на цену в сторону того, что не будет увеличения. Потому что если предложение больше, чем спрос, то это же простой закон экономики, что нет никаких оснований требовать за это большую цену", - сказал Данияр Тиесов на брифинге в СЦК.

На вопрос о том, будет ли снижена цена, Данияр Тиесов ответил, что в случае снижения цены на топливо существует вероятность, что бензин будет вывезен в соседние страны.

"Понимаете, если мы будем понижать наш продукт, то мы будем вывозиться и вывозиться. Я еще раз подчеркиваю, мы неоднократно об этом говорили, что нужен паритет между ценами в Российской Федерации и ценами в Казахстане на розничный продукт. На сегодняшний день к этому паритету нужно учитывать паритет по югу тоже, в частности по Узбекистану. Если не будет паритета, будет переток. У нас открытые границы, у нас единое экономическое пространство - тогда все вывезут", - сообщил он.

Ранее министр энергетики Канат Бозумбаев рассказал, что Павлодарский и Атырауский нефтеперерабатывающие заводы должны завершить модернизацию к концу текущего года.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 8 )

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Модератор 13 (Модераторы) Сегодня, 19:12
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master_kz (Посетители) Сегодня, 19:06
У нас открытые границы, у нас единое экономическое пространство - тогда все вывезут", - сообщил он.

Говори до конца, не бойся. Кто вывезет? Поймем.Простим. uhmylka

Я, не ослеп, Я, не оглох, Я б вышел вон, если бы смог. Но к ногам свинцовой гирей прах моих отцов, слишком долгим был в России урожай крестов.,
http://rusnod.ru http://kpe.ru
 
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  • kostya_aktau
  • Mishanya1985
 elek (Посетители) Сегодня, 18:52
Производите больше, договаривайтесь с соседями - снижайте цены, вам только спасибо скажут + прибыль государству, а то как "собака на сене" - сама не ем - другим не дам.
 
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kk13 (Посетители) Сегодня, 18:49
Отлично!!! Надо повысить как 30 государств по 5 долларов за литр!!! И у нас повыситься уровень....
 
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  • elek
  • kostya_aktau
  • Швейк
 Ёж (Посетители) Сегодня, 17:56

В КМГ объяснили, к чему может привести снижение цен на бензин

К обнищанию олигархов? umnik
 
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  • Ёж
  • kostya_aktau
  • Mishanya1985
 Тихо (Посетители) Сегодня, 17:53
За границы страны можете продавать хоть по 160 тенге, нам продавайте по цене суг топлива пусть народ вздохнёт свободно.
 
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  • elek
  • kostya_aktau
 RED SUN (Посетители) Сегодня, 17:46
Наши чиновники словно яд в крови, медленно но верно губят эту страну...
 
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  • Ёж
 RRR (Посетители) Сегодня, 17:42
Издайте указ о временном запрете вывоза нефтепродуктов за рубеж! Осмотр на границе никто не отменял, даже если это ЕАЭС! Тем более Узбекистан не входит в этот союз. Сплошные отмазки!
 
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  • elek
 Vladimir_aktau (Посетители) Сегодня, 16:57
заявил, что снижение цен на казахстанский бензин может спровоцировать вывоз топлива за границу

Так это же хорошо, бюджет будет пополнен)
 
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  • RRR
  • elek
 tim77712 (Посетители) Сегодня, 16:53
Странно а почему бы и не продавать его за пределы Казахстана и зарабатывать на этом или мы перед кемто из вне обязались продавать только черновое сырье а не готовый продукт тем самым не поднимать экономику и создовать рабочие места?
 
 

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