В КМГ объяснили, к чему может привести снижение цен на бензин

Исполняющий обязанности исполнительного вице-президента по транспортировке, переработке и маркетингу нефти АО "НК "КазМунайГаз" Данияр Тиесов заявил, что снижение цен на казахстанский бензин может спровоцировать вывоз топлива за границу, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Данияр Тиесов сообщил, что после модернизации НПЗ в Казахстане ожидается профицит бензина. При этом он уточнил, как это повлияет на цены на топливо.



"Профицит может повлиять на цену в сторону того, что не будет увеличения. Потому что если предложение больше, чем спрос, то это же простой закон экономики, что нет никаких оснований требовать за это большую цену", - сказал Данияр Тиесов на брифинге в СЦК.



На вопрос о том, будет ли снижена цена, Данияр Тиесов ответил, что в случае снижения цены на топливо существует вероятность, что бензин будет вывезен в соседние страны.



"Понимаете, если мы будем понижать наш продукт, то мы будем вывозиться и вывозиться. Я еще раз подчеркиваю, мы неоднократно об этом говорили, что нужен паритет между ценами в Российской Федерации и ценами в Казахстане на розничный продукт. На сегодняшний день к этому паритету нужно учитывать паритет по югу тоже, в частности по Узбекистану. Если не будет паритета, будет переток. У нас открытые границы, у нас единое экономическое пространство - тогда все вывезут", - сообщил он.



Ранее министр энергетики Канат Бозумбаев рассказал, что Павлодарский и Атырауский нефтеперерабатывающие заводы должны завершить модернизацию к концу текущего года.