КГД проверяет факт покупки квартиры в Париже за 65 миллионов евро

В службе экономических расследований Комитета государственных доходов сообщили о начатых проверочных мероприятиях по факту покупки квартиры в Париже за 65 миллионов евро, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Ранее генеральный прокурор Жакип Асанов сообщил, что проверкой факта покупки якобы представителем правительства Казахстана квартиры в Париже за 65 миллионов евро должен заниматься Комитет государственных доходов Министерства финансов РК.



"Этот вопрос всех казахстанцев интересует. (...) Сразу скажу, что у нас в производстве нет такого уголовного дела. Оно не возбуждено. Но проверочные мероприятия проводятся. Пока каких-либо сведений дать не можем, проверочные мероприятия пока еще проводятся", - сообщил в ходе брифинга в Астане заместитель руководителя Службы экономических расследований КГД МФ РК Конысбек Ибраев.



Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что якбы представитель правительства Казахстана купил квартиру в Париже за 65 миллионов евро. Сообщалось, что жилье расположено в дорогостоящем районе французской столицы в пешей доступности от Елисейских полей. Площадь квартиры - 1 200 квадратных метров. В ней пять спален, пять санузлов, имеются SPA-зона, отдельные помещения для обслуживающего персонала, комната для охраны, пуленепробиваемые стекла, а также пятиметровое бронированное убежище.