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Федерация тяжелой атлетики Казахстана оштрафована из-за допингового скандала

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:28
Федерация тяжелой атлетики Казахстана оштрафована из-за допингового скандала
Фото: Караван
Федерация тяжелой атлетики Казахстана вместе с другими странами оштрафована на 50 тысяч долларов из-за допингового скандала, связанного с перепроверкой проб с Олимпийских игр-2008 и 2012, сообщают Vesti.kz.

Как сообщил в интервью Report.az, член судейской коллеги Федерации тяжелой атлетики Азербайджана (AAF) Вахид Назаров, такое решение было принято на конгрессе Международной федерации (IWF) в американском Анахайме.

Штрафы заплатят Федерации тяжелой атлетики Казахстана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Китая, Молдовы, России, Турции и Украины. Ранее эти страны были дисквалифицированы на один год, из-за чего пропускают стартовавший в Анахайме чемпионат мира-2017. Таким образом они были наказаны за три и более положительных допинг-теста после перепроверки проб с Олимпиад-2008 и 2012.

По данным Report.az, штраф в 50 тысяч долларов поможет уменьшить срок дисквалификации с года до восьми месяцев, что позволит спортсменам из наказанных стран выступить на Юношеской Олимпиаде в аргентинском Буэнос-Айресе и на чемпионате мира-2018 в туркменского Ашхабаде.

Пресс-секретарь AAAF Кянан Масталиев сообщил Report.az, что Федерация пока не проинформирована о решениях конгресса IWF. Он уточнил, что штраф был назначен вместе с отстранением на один год. При этом AAAF пока не располагает сведениями о возможном смягчении годичной дисквалификации.

Напомним, что Казахстан после перепроверки проб с Игр в Пекине и Лондоне лишился семи медалей в тяжелой атлетике. По итогам ОИ-2008 лишен "золота" Илья Ильин, "серебра" - Ирина Некрасова, а "бронзы" - Мария Грабовецкая. По итогам ОИ-2012 "золото" вернули все тот же Ильин, Светлана Подобедова, Зульфия Чиншанло и Майя Манеза.

Кроме того, из-за допинга были аннулированы результаты ОИ-2008 Манезы (снялась до старта) и Владимира Седова (четвертое место), а также ставшего шестым на ОИ-2012 Алмаса Утешова.

Ранее Федерации девяти дисквалифицированных стран собирались в Астане с целью проработать механизмы по сокращению наказания.
Источник: zakon.kz
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