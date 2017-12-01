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Мифы и заблуждения о СПИДе

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:42
Мифы и заблуждения о СПИДе
AP Photo/Denis Farrell
АСТАНА, 1 дек — Sputnik. Всемирная организация здравоохранения провозгласила в 1988 году 1 декабря Международным днем борьбы со СПИДом, чтобы привлечь внимание мировой общественности к этому заболеванию.

В Казахстане, по данным республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД, за десять месяцев 2017 года среди граждан было зарегистрировано 2355 случаев ВИЧ-инфекции: из них 1420 — у мужчин, 935 — у женщин.

В столице в текущем году диагностирован 171 случай ВИЧ-инфекции: это в 1,2 раза больше, чем в прошлом.

Что такое ВИЧ и СПИД

СПИД — синдром приобретенного иммунного дефицита, или последняя стадия развития ВИЧ-инфекции.

ВИЧ — вирус иммунодефицита человека. Проникая в организм, вирус вызывает разрушение иммунной системы и слабость.

Обычно через несколько месяцев после заражения в организме к ВИЧ вырабатываются антитела, в связи с этим болезнь становится бессимптомной.

"Иногда этот период может длиться до десяти лет, а у некоторых больных эта фаза вообще отсутствует", — сообщает республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД.

Мифы о ВИЧ/СПИДе

Существует несколько заблуждений касательно СПИДа и ВИЧ, которые не имеют ничего общего с реальностью.

Миф 1. Заразиться СПИД может только определенный человек

Необходимо знать, что ВИЧ проникает в организм людей не только из группы риска (к примеру, лиц, использующих инъекционные наркотические препараты), но и тех, кто в них не входит.

Миф 2. СПИД — это приговор

Несмотря на то, что от синдрома продолжают гибнуть сотни тысяч людей по миру, медики утверждают: антиретровирусная терапия позволяет снизить шансы развития СПИДа.

Миф 3. С ВИЧ невозможно родить здорового ребенка

Если женщина получает своевременную помощь, в частности антиретровирусную терапию (АРТ), процент передачи ребенку положительного ВИЧ-статуса равен лишь двум.

История появления ВИЧ

О новом вирусе ВИЧ врачи впервые начали говорить в конце 80-х годов прошлого века. В 1980 году в Атланте, США, в больницу попали пятеро мужчин с диагнозом пневмония, у которых позже был зарегистрирован синдром иммунного дефицита.

В 1981 году 20 стран сообщили о наличии СПИДа, спустя два года речь пошла об эпидемии, а позже — о пандемии.

Официальным годом сообщения о новой инфекционной болезни СПИД считается 1981 год.

"Большинство исследователей считают, что вопрос происхождения вируса СПИДа пока не решен. Некоторые считают, что вирус СПИДа — результат генетической гибридизации между лентивирусами животных и онковирусами", — отмечает республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД.

По сей день заболевание является одним из самых малоизученных в мире, а ученым еще не удалось создать лекарство, которое бы полностью избавило человека от СПИДа.

Красная лента

Символом борьбы со СПИДом стала красная ленточка, которая является атрибутом многочисленных акций и событий.

Напоминающий перевернутую букву V красный символ, ассоциирующийся с кровью, был создан артистами художественной группы Visual AIDS.

День борьбы со СПИДом

Международные меры противодействия СПИДу как угрозе общественному здравоохранению координирует ЮНЭЙДС (Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу). Объединение нацелено победить эпидемию СПИД к 2030 году в рамках Целей устойчивого развития.

"Для этого нужно обеспечить достижение целей 90-90-90, согласно которым 90% ВИЧ-положительных людей должны знать о своем статусе, 90% людей, знающих о своем положительном статусе, — получать лечение, а у 90% пациентов, проходящих лечение, должна быть подавлена вирусная нагрузка", — считают представители ЮНЭЙДС.

В 2017 году День борьбы со СПИДом проходит под слоганом "Право на здоровье". Кампания, о которой можно узнать по хэштегам #myrighttohealth, #моеправоназдоровье, обращается к проблемам, с которыми сталкиваются люди по всему миру при осуществлении своего права на здоровье.

Важно помнить и знать, что каждый из нас несет ответственность за собственное здоровье. Врачи настоятельно рекомендуют не пренебрегать визитами к специалистам и обращаться в центры СПИД или к неправительственными организациям, которые работают повсеместно.
Источник: sputniknews.kz
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