Дополнительные поезда по самым популярным маршрутам запустили в РК

В Казахстане вводят дополнительные поезда и порядка 1000 прицепных вагонов по наиболее востребованным маршрутам, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Пассажирские перевозки".



Дополнительные поезда и вагоны введут по следующим маршрутам:



Поезд Астана Нурлы жол - Шымкент назначен на четыре рейса, отправлением со станции Астана Нурлы жол 15, 18, 29 декабря 2017 года, 1 января 2018 года, из Шымкента по обороту 16, 19, 30 декабря 2017 года, 2 января 2018 года;



Поезд Павлодар - Астана-1 назначен на три рейса, отправлением из Павлодара 15, 19, 29 декабря 2017 года, из Астана-1 по обороту 16, 20, 30 декабря.



Поезд Караганды - Костанай назначен на четыре рейса, отправлением из Караганды 15, 18, 29 декабря, 1 января 2018 года, из Костаная по обороту 16, 19, 30 декабря 2017 года, 2 января 2018 года.

Также с 10 декабря 2017 года вводится в действие новый график движения поездов на 2017-2018 годы.



По новому графику маршрут следования поезда № 303/304 Алматы - Екатеринбург продлен до станции Казань и с 12 декабря 2017 года будет курсировать как международный поезд № 303/304 Алматы - Астана - Казань.



Кроме того, для обеспечения перевозок пассажиров по востребованному маршруту с нового года планируется запуск скорого поезда № 154/153 Астана - Семипалатинск в ежедневном обращении.



С 1 января 2018 года подвижной состав стандартного поезда № 376/375 Астана - Лениногорск будет заменен на более современные вагоны "Тұлпар-Тальго". Время в пути следования поезда сокращается на три часа.



"Просим пассажиров заблаговременно позаботиться о своих поездках и приобрести билеты на интернет-порталах, в кассах и терминалах", — говорится в сообщении.