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Казахстан вступает в язык Интернета - Назарбаев

Просмотров:160 Опубликовано: Сегодня, 16:15
Казахстан вступает в язык Интернета - Назарбаев
Фото с сайта tengrinews.kz
Вошедшие в состав казахского алфавита некоторые кириллические буквы, усложнили обучение для многих людей, сказал Глава государства Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"В кириллице несколько букв в казахской лексике не участвуют. В казахском языке нет букв Щ, Ъ, Ь, Ч, Я (мы же говорим "Жапон", "Япония" не говорим), Ш, Ц - это все усложнило написание, обучение для других людей", - объяснил свое решение о создании казахского алфавита на латинице Глава государства.

В связи с латиницей, отметил Назарбаев, Казахстан вступает в общий развивающийся информационный мир - язык Интернета, язык науки и культуры.

"Почему латиница? Сегодня 70 с лишним процентов информации о науке, культуре идет на английском языке. Английский язык, как известно, на латинице. Мы объявили, что у нас трехязычие. К 2020 году, кто с первого класса начнет, уже будут заканчивать школу, зная английский язык, то есть эти ребята уже владеют латиницей", - сказал Президент.

Он напомнил, что указ об утверждении нового алфавита уже подписан.

В Астане проходит форум "100 новых лиц Казахстана" с участием Главы государства. Проект "100 новых лиц Казахстана" инициирован Нурсултаном Назарбаевым в программной статье "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания". "Это история 100 конкретных людей из разных регионов, разных возрастов и национальностей, которые добились успеха за эти стремительные годы", - уточнил в своей статье Президент.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Тихо (Посетители) Сегодня, 17:25
Всё понятно поооонятно.
 
-1
  • Бендэр
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  • nadiuna
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 RED SUN (Посетители) Сегодня, 16:36
Первый искусственный спутник земли запустил советский союз используя кириллицу, первого человека запустили в космос используя кириллицу, первый человек вышел в открытый космос используя кириллицу, первая женщина в космосе, использовала кириллицу. Так чем он вам так не угодил то?! Через 25-30 лет, экономическое и политическое влияние Китая в мире станет гораздо больше чем сейчас, что тогда прикажите, с латиницы переходить на иероглифы?!
 
 

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