Казахстан вступает в язык Интернета - Назарбаев

Вошедшие в состав казахского алфавита некоторые кириллические буквы, усложнили обучение для многих людей, сказал Глава государства Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"В кириллице несколько букв в казахской лексике не участвуют. В казахском языке нет букв Щ, Ъ, Ь, Ч, Я (мы же говорим "Жапон", "Япония" не говорим), Ш, Ц - это все усложнило написание, обучение для других людей", - объяснил свое решение о создании казахского алфавита на латинице Глава государства.
В связи с латиницей, отметил Назарбаев, Казахстан вступает в общий развивающийся информационный мир - язык Интернета, язык науки и культуры.
"Почему латиница? Сегодня 70 с лишним процентов информации о науке, культуре идет на английском языке. Английский язык, как известно, на латинице. Мы объявили, что у нас трехязычие. К 2020 году, кто с первого класса начнет, уже будут заканчивать школу, зная английский язык, то есть эти ребята уже владеют латиницей", - сказал Президент.
Он напомнил, что указ об утверждении нового алфавита уже подписан.
В Астане проходит форум "100 новых лиц Казахстана" с участием Главы государства. Проект "100 новых лиц Казахстана" инициирован Нурсултаном Назарбаевым в программной статье "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания". "Это история 100 конкретных людей из разных регионов, разных возрастов и национальностей, которые добились успеха за эти стремительные годы", - уточнил в своей статье Президент.
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