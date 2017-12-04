Три волны похолодания в декабре прогнозируют синоптики

В декабре ожидаются три волны похолодания, существенное понижение температуры воздуха ожидается в конце второй декады - до минус 35 градусов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".



Согласно прогнозу в первой декаде декабря будет преобладать ясная погода без осадков, в ночные и утренние часы с туманами. Температура воздуха на западе составит ночью 2-12 мороза, днем -2...+3 градусов, на севере, в центре и на востоке ночью ожидается до 10-20 мороза, днем 2-10 градусов мороза. Лишь на юге республики в начале месяца сохранятся умеренные осадки, с туманами и гололедными явлениями. Температура воздуха в течение декады будет повышаться ночью от -5...-15 до 0…-5 градусов, днем от 0…-5 до 0…+8 градусов.



"По долгосрочному прогнозу в течение месяца ожидаются три волны похолодания, которые прогнозируются в начале и конце второй, а также в конце третьей декады. Существенное понижение температуры воздуха ожидается в конце второй декады, когда с вторжением холодного воздуха с районов арктических морей на северо-восточную половину республики температура воздуха понизится ночью до 25-35 градусов мороза, днем до 15-20 градусов мороза", - сообщают синоптики.



По данным "Казгидромета", средняя за декабрь температура воздуха ожидается около климатических значений, лишь в Мангистауской, Кызылординской и Южно-Казахстанской областях - ниже нормы на 1 градус.



Количество осадков за месяц ожидается больше нормы в Западно-Казахстанской, Атырауской, около нормы в Мангистауской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской областях, а также в горных и предгорных районах Восточно-Казахстанской, Алматинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей, меньше нормы - на остальной территории.