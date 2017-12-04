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Чиновников наказали за покупку дорогих иностранных авто - Сагинтаев

Просмотров:259 Опубликовано: Сегодня, 11:31
Чиновников наказали за покупку дорогих иностранных авто - Сагинтаев
Иллюстративное фото: letim.me
В отношении должностных лиц госорганов, допустивших покупку дорогостоящих иностранных автомобилей, приняты меры. Об этом, отвечая на депутатский запрос членов партии "Ак жол", сообщил премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Он отметил, что ранее, в рамках депутатского запроса мажилисменов № ДЗ-138 от 18 мая 2017 года, всем центральным и местным исполнительным органам и их подведомственным организациям было сделано предупреждение и поручено при покупке транспортных средств предусматривать в документации требования, соответствующие характеристикам производимых отечественным автопромом моделей, и держать данный вопрос на контроле.

"При этом имеются факты неисполнения данного поручения, в связи с чем сведения о принятых мерах в отношении ответственных должностных лиц, допустивших приобретение дорогостоящих автомобилей импортного производства, будут представлены Министерством финансов дополнительно", - сообщил Сагинтаев.

Подчеркивается, что в Послании Главы государства народу Казахстана от 31 января 2017 года правительству поручено внедрить единую систему государственных закупок по принципу централизованной службы. Для реализации данного поручения разрабатывается законопроект по вопросам государственных закупок и закупок субъектов квазигосударственного сектора, предусматривающий внедрение единой системы государственных закупок по принципу централизованной службы.

"Централизация закупок будет осуществляться путем консолидации потребностей заказчиков, то есть многочисленные однотипные закупки будут объединены в один крупный лот (автотранспорт, мебель, компьютеры, канцелярские товары и так далее), конкурсная документация которых будет разрабатываться Единым организатором. Данные меры позволят стандартизировать требования к закупаемым товарам, работам, услугам, в том числе служебному автотранспорту. Таким образом, вопрос стандартизации закупаемых для государственных органов и организаций транспортных средств будет решен в рамках реализации норм законопроекта", - сообщил Сагинтаев.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 5 )

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  • babnik
 Тихо (Посетители) Сегодня, 12:29
Цитата: RED SUN
Слово "чиновник" для меня ассоциируется со словом опухоль

Там саркома типа, портрет недели ктк говорил про офшорную компанию которая выпускает скоростемеры.так она находится на краю вселенной а заказчики ОВД пятнадцати областей нашей необъятной родины живут не тужат.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • nadiuna
  • Тихо
  • babnik
  • kolu411
 RED SUN (Посетители) Сегодня, 11:56
Слово "чиновник" для меня ассоциируется со словом опухоль
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • nadiuna
  • Швейк
  • babnik
  • RRR
 Валерий_М (Посетители) Сегодня, 11:54
Многие чиновники пересаживаются на отечественные автомобили только тогда, когда их везут в следственный изолятор. lol
 
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  • nadiuna
  • Юрий Спассков
  • babnik
  • Мужик
 шаман (Посетители) Сегодня, 11:43
как наказали? какие меры приняты были? или типа айяяй плохо сделали не надо было так делать но ладно так уж и быть машину можешь оставить.

Лучше бить в бубен, чем получать в него!
 
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  • nadiuna
  • babnik
 Слушатель (Посетители) Сегодня, 11:37
аким это чиновник или нет?

https://www.lada.kz/sms_news/54170-nomerok-blatnoy-odna-edinichka.html

или лексус 570 собирают в Казахстане и это вообще дешевка?
 
 

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