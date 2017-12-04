Абаев рассказал, почему телеканалы НТВ-Мир и Россия-24 убирают из iD TV

Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев прокомментировал приостановление ретрансляции ряда российских телеканалов в сети iD TV, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Абаев объяснил, что это частные взаимоотношения между телеканалами и операторами кабельной связи.
"Вопрос лишь в том, что телеканалы хотят поднять тарифы на предоставление права на показ своей продукции на территории РК. Насколько я знаю, речь идет о семействе телеканалов "НТВ" и "Россия", - сообщил министр на пресс-конференции в здании правительства.
Он отметил, что переговорный процесс по этому поводу еще продолжается.
"Вопрос не стоит об ограничении или запрете телеканалов, здесь только бизнес-процесс. Либо они будут платить больше, либо не соглашаются. Но тогда в других кабельных операторах телеканалы остаются, в тех, которые соглашаются с условиями повышения тарифов. Насколько я знаю, там речь идет только об iD TV", - уточнил Даурен Абаев.
Ранее абонентов услуги iD TV проинформировали о приостановлении ретрансляции телеканалов "НТВ-Мир", "РТР-Планета", "Россия-24", "Россия-Культура" с 11 декабря 2017 года.
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