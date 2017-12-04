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Абаев рассказал, почему телеканалы НТВ-Мир и Россия-24 убирают из iD TV

Просмотров:324 Опубликовано: Сегодня, 12:07
Абаев рассказал, почему телеканалы НТВ-Мир и Россия-24 убирают из iD TV
Иллюстративное фото с сайта unsplash.com
Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев прокомментировал приостановление ретрансляции ряда российских телеканалов в сети iD TV, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Абаев объяснил, что это частные взаимоотношения между телеканалами и операторами кабельной связи.

"Вопрос лишь в том, что телеканалы хотят поднять тарифы на предоставление права на показ своей продукции на территории РК. Насколько я знаю, речь идет о семействе телеканалов "НТВ" и "Россия", - сообщил министр на пресс-конференции в здании правительства.

Он отметил, что переговорный процесс по этому поводу еще продолжается.

"Вопрос не стоит об ограничении или запрете телеканалов, здесь только бизнес-процесс. Либо они будут платить больше, либо не соглашаются. Но тогда в других кабельных операторах телеканалы остаются, в тех, которые соглашаются с условиями повышения тарифов. Насколько я знаю, там речь идет только об iD TV", - уточнил Даурен Абаев.

Ранее абонентов услуги iD TV проинформировали о приостановлении ретрансляции телеканалов "НТВ-Мир", "РТР-Планета", "Россия-24", "Россия-Культура" с 11 декабря 2017 года.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 14:08
Каждое государство защищает свою аудиторию. Вот и наши этим занимаются. И бессмысленно говорить о том что у нас закрывают российские телеканалы. Ибо, наших телеканалов в России и подавно не показывают.
 
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saktau (Посетители) Сегодня, 14:00
Вот видите iD TV хочет включить в вещание это телерадиокампании не соглашаются!
 
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Швейк (Посетители) Сегодня, 12:22
Потому же, почему и апострофы dada
 
 

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