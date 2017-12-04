Жена полицейского убила своих детей и покончила с собой в ВКО

Расследование убийства 34-летней женщины и двух ее малолетних дочерей в Восточно-Казахстанской области завершено. Полиция установила, что жена местного полицейского убила своих детей, а затем покончила с собой, передает Today.kz со ссылкой на YK-news.kz.



"В ходе всестороннего и объективного расследования уголовного дела было установлено, что гражданка совершила убийство своих детей, после чего покончила жизнь самоубийством. В связи с этим уголовное дело было прекращено", - рассказали в ДВД Восточно-Казахстанской области.



Напомним, ранее сообщалось, что в одном из домов в селе Улкен Нарын Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области 10 августа обнаружили тела 34-летней женщины и двух ее малолетних дочерей. По этому факту было начато досудебное расследование по статье 99 Уголовного кодекса РК "Убийство."



Позже стало известно, что прокуратура области взяла это дело под особый контроль.



19 августа сообщалось, что найденные мертвыми женщина и двое малолетних детей в селе Улкен Нарын Катон-Карагайского района ВКО оказались семьей местного полицейского.