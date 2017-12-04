Минздрав планирует доставлять льготные лекарства казахстанцам до дома

АСТАНА, 4 дек – Sputnik. Министерство здравоохранения Казахстана планирует совместно с "Казпочтой" доставлять льготные лекарственные препараты пациентам до дома, сообщил глава этого ведомства Елжан Биртанов.



"Нами прорабатывается механизм совместно с "Казпочтой", с учетом трендов на глобальном рынке – адресная доставка льготных препаратов до дома пациентов. В следующем году мы планируем презентовать данную идею", — сказал Биртанов на заседании правительства в понедельник.



Глава Минздрава также рассказал, как решить вопрос нехватки жизненно-важных лекарств, с которой ежегодно сталкиваются казахстанцы.



"Министерством было принято решение о поэтапной централизации в 2017 году. Пилотно было централизовано 47 наименований на закуп единого дистрибьютора. Экономия составила от 22 до 66%. В рамках внедрения ОСМС (обязательное социальное медицинское страхование — ред.) в этом году принят соответствующий закон, и уже со следующего года вся система амбулаторно-лекарственного обеспечения будет централизована через фонд социального медстрахования. И будет централизован закуп через единого дистрибьютора", — проинформировал Биртанов на заседании правительства.



По его словам, на сегодняшний день не хватает жизненно-важных лекарств в Алматинской, Кызылординской, Мангистауской и Жамбылской областях. При этом по некоторым препаратам, наоборот, имеются большие остатки невостребованных дорогостоящих лекарств, например, назначаемых при онкологии.



"Мы полностью провели анализ по всем остаткам. Остались только те, которые мы традиционно на конкурсе закупали. Просим внести изменения в закупки, и тогда с начала января у нас препараты будут поступать. Если мы это решение примем, проблем не будет с поставками", — пообещал Биртанов.