Алматинские попрошайки зарабатывают до 900 тыс. тенге в месяц

Казахстанский видеоблогер решил узнать на своем опыте, сколько зарабатывают попрошайки. Для этого он примерил на себя три разных образа и вышел на алматинские улицы.Видео о том, как проходил эксперимент, парень опубликовал в Youtube.Первой маской стал образ одинокого уличного музыканта. За полчаса юноше с гитарой на улице Панфилова подали 2790 тенге, что его необычайно шокировало.После этого блогер прикинулся интеллигентным мужчиной, потерявшим работу, которому нужно кормить семью. Взяв в руки соответствующую самодельную табличку из картона, он сел на остановке на улице Абая около Центрального стадиона в ожидании подачек от сердобольных людей. Здесь он "заработал" за полчаса 1090 тенге.Для перевоплощения в третий образ юноша придумал целую легенду: мол, он был на вечеринке, где у него украли кошелек и сотовый телефон, оставив без единого тенге. Встав около магазина "Ресей", он начал рассказывать свою жалостливую историю прохожим, которые в сумме дали ему 2050 тенге.Видеоблогер пришел к выводу, что, если относиться к попрошайничеству как к полноценной работе, то есть заниматься этим 8 часов в день 20 дней в неделю, то за месяц можно заработать неплохую сумму.В частности, уличный музыкант сможет выручить около 892 тысяч 800 тенге, "жертва кражи" - 819 тысяч 200 тенге, а попрошайка с жалостливой табличкой в руках - 348 тысяч 800 тенге.