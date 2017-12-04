«Лада» в формате .pdf
 
Понедельник, 04 Декабря
+3...+2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 331.22 KZT
  • €1 = 391.4 KZT
  • 1 RUB = 5.65 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Алматинские попрошайки зарабатывают до 900 тыс. тенге в месяц

Просмотров:112 Опубликовано: Сегодня, 15:25
Алматинские попрошайки зарабатывают до 900 тыс. тенге в месяц
Кадр видео youtube
Казахстанский видеоблогер решил узнать на своем опыте, сколько зарабатывают попрошайки. Для этого он примерил на себя три разных образа и вышел на алматинские улицы.

Видео о том, как проходил эксперимент, парень опубликовал в Youtube.

Первой маской стал образ одинокого уличного музыканта. За полчаса юноше с гитарой на улице Панфилова подали 2790 тенге, что его необычайно шокировало.

После этого блогер прикинулся интеллигентным мужчиной, потерявшим работу, которому нужно кормить семью. Взяв в руки соответствующую самодельную табличку из картона, он сел на остановке на улице Абая около Центрального стадиона в ожидании подачек от сердобольных людей. Здесь он "заработал" за полчаса 1090 тенге.

Для перевоплощения в третий образ юноша придумал целую легенду: мол, он был на вечеринке, где у него украли кошелек и сотовый телефон, оставив без единого тенге. Встав около магазина "Ресей", он начал рассказывать свою жалостливую историю прохожим, которые в сумме дали ему 2050 тенге.

Видеоблогер пришел к выводу, что, если относиться к попрошайничеству как к полноценной работе, то есть заниматься этим 8 часов в день 20 дней в неделю, то за месяц можно заработать неплохую сумму.

В частности, уличный музыкант сможет выручить около 892 тысяч 800 тенге, "жертва кражи" - 819 тысяч 200 тенге, а попрошайка с жалостливой табличкой в руках - 348 тысяч 800 тенге.

Источник: Nur.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика