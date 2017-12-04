Сейтказы Матаева освободили из колонии

Сейтказы Матаева выпустили на свободу, передает корреспондент Tengrinews.kz. Матаев покинул колонию в селе Заречное Алматинской области. На выходе его встречали родные и журналисты.
16 ноября Капшагайский городской суд рассмотрел ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего главы Союза журналистов Казахстана и президента Национального пресс-клуба Сейтказы Матаева. Адвокаты Матаева ходатайствовали об условно-досрочном освобождении своего подзащитного в связи с тем, что у него положительная характеристика отбывания наказания, а также в конце октября ему исполнилось 63 года и он достиг пенсионного возраста. Также к материалам делам они приобщили заключение медиков о том, что состояние не улучшается, у него диагностирован гипертонический криз. Сам Сейтказы Матаев был подключен к процессу по видеоконференции. Прокурор просил отказать в ходатайстве. Суд постановил удовлетворить ходатайство об условно-досрочном освобождении частично.
"Суд принял решение, рассмотрев все доказательства, ходатайства осужденного Матаева об УДО и дополнительного наказания о решении занимать руководящие должности, связанные с материально-ответственными функциями в государственных и коммерческих организациях сроком на десять лет, рассмотрев личное дело осужденного, заслушав его показания и адвокатов, с заключением прокурора, суд пришел к следующим выводам: руководствуясь статьей 476, пункт 5, статьями 478, 408 УПК РК, статьей 72 УК РК, суд постановил ходатайство Матаева о его УДО и отбывании наказания удовлетворить частично. Освободить Матаева на оставшийся срок один год, пять месяцев и четыре дня, установить пробационный контроль с возложением обязанностей: пройти регистрационный контроль по месту жительства в течение пяти дней. Также в части дополнительного наказания о решении прав занимать руководящие должности срок на десять лет - отказать", - сказал судья.
3 октября 2016 года председатель правления Союза журналистов Казахстана, президент Национального пресс-клуба Сейтказы Матаев был осужден на шесть лет, а его сын - генеральный директор информационного агентства "КазТАГ" Асет Матаев - получил наказание в виде пяти лет лишения свободы.
Напомним, что в конце октября Казахстанский Медиа Альянс сделал обращение на имя председателя Верховного суда Кайрата Мами. Журналисты попросили заменить меру наказание для осужденных Сейтказы Матаева и его сына Асета.
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