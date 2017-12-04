Сержант проглотил взятку, спасаясь от задержания в Экибастузе

Начальник отдела в колонии-поселении Павлодарской области получил взятку от заключенного, но съел деньги, пытаясь избежать разоблачения, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Экибастузского городского суда.



"Осужденный И. согласился выпустить в ночное время с территории РГУ "АП-162/10" заключенного Г. за денежное вознаграждение. Также в ходе телефонного разговора осужденный потребовал от заключенного продукты питания. 01 июня 2017 года Г. прибыл в учреждение, прошел в комнату КПП, где находился И., и лично в руки передал денежные средства в сумме восемь тысяч тенге и пакет с продуктами питания", - сообщили в суде.



"В ходе задержания, испугавшись разоблачения, И. стал убегать и с целью избавиться от денежных средств, полученных от Г., проглотил их. Позже денежные средства были извлечены", - говорится в сообщении.



Приговором суда И. назначено наказание в виде штрафа в размере 60-кратного размера взятки, в сумме 530 400 тенге, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, с лишением специального звания "старший сержант юстиции".



Приговор суда вступил в законную силу.