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Канат Султанбеков получил в виде взяток более миллиарда тенге

Просмотров:211 Опубликовано: Сегодня, 08:22
Канат Султанбеков получил в виде взяток более миллиарда тенге
Фото: today.kz
Экс-заместитель председателя правления нацкомпании "Казахстан инжиниринг" Канат Султанбеков во время службы на различных должностях получил взятки на общую сумму более одного миллиарда тенге. Подробности коррупционного преступления, за которое чиновника приговорили к 10 годам лишения свободы, сообщили в суде, передает Today.kz со ссылкой на КТК.

"Канат Султанбеков, будучи заместителем акима Астаны, познакомился с соучредителем ТОО "СМЭУ Астана" Гилем Смолински. Он искал возможность заключения выгодных контрактов в сфере пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Султанбеков курировал эту сферу и за взятки покровительствовал предпринимательской деятельности Смолински, продвигал его коммерческие интересы", - говорится в материале.

Гражданина Израиля Гилю Смолински осудили на семь лет. Сообщается, что Султанбеков получил от него 178 миллионов тенге.

А на должности зампреседателя правления "Казахстан инжиниринг" вместе с главой уральского завода по производству спецтехники и обработке металла Бисеновым Султанбеков завысил суммы заключенных договоров на 286 миллионов тенге.
Давали деньги и другие бизнесмены, сообщает телеканал.

"В ходе расследования КНБ не нашел у подсудимых никакого имущества. По этой причине суд не стал назначать конфискацию", - уточняет КТК.

Напомним, 23 февраля 2017 года в "Казахстан инжиниринг" сообщили, что Султанбеков досрочно сложил полномочия. Позже в пресс-службе суда Астаны заявили, что Султанбекова арестовали. В июне его поместили под домашний арест. 29 ноября бывшего заместителя председателя правления "Казахстан инжиниринг" приговорили к 10 годам лишения свободы. Суд также постановил лишить его ордена "Кұрмет".

Кроме этого, суд вынес приговор в отношении еще восьмерых фигурантов уголовного дела: Малика Сыздыкова, Мухтара Карабекова, Айбека Бектурганова, Арсена Толемисова, Каната Байкадамова, Гиля Смолински, Мбэрэкрэхима Габдул-Кабирова и Гимрана Бисенова.
Источник: today.kz
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Комментарии ( 2 )

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tom2005 (Посетители) Сегодня, 09:38
Мустафа,
Так правильно лично у него ничего нет, он даже не прописан нигде (наверное), человек "БОМЖ- миллиардер". Все записано на родственников, это они богатые, дома, квартиры, машины имеют, а я бедненький только деньги на руках имею, и счета за бугром!

Делайте добро и оно вам обязательно вернется!!!
 
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Мустафа (Посетители) Сегодня, 09:08
"В ходе расследования КНБ не нашел у подсудимых никакого имущества. По этой причине суд не стал назначать конфискацию"

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