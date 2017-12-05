Канат Султанбеков получил в виде взяток более миллиарда тенге

Экс-заместитель председателя правления нацкомпании "Казахстан инжиниринг" Канат Султанбеков во время службы на различных должностях получил взятки на общую сумму более одного миллиарда тенге. Подробности коррупционного преступления, за которое чиновника приговорили к 10 годам лишения свободы, сообщили в суде, передает Today.kz со ссылкой на КТК
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"Канат Султанбеков, будучи заместителем акима Астаны, познакомился с соучредителем ТОО "СМЭУ Астана" Гилем Смолински. Он искал возможность заключения выгодных контрактов в сфере пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Султанбеков курировал эту сферу и за взятки покровительствовал предпринимательской деятельности Смолински, продвигал его коммерческие интересы", - говорится в материале.
Гражданина Израиля Гилю Смолински осудили на семь лет. Сообщается, что Султанбеков получил от него 178 миллионов тенге.
А на должности зампреседателя правления "Казахстан инжиниринг" вместе с главой уральского завода по производству спецтехники и обработке металла Бисеновым Султанбеков завысил суммы заключенных договоров на 286 миллионов тенге.
Давали деньги и другие бизнесмены, сообщает телеканал.
"В ходе расследования КНБ не нашел у подсудимых никакого имущества. По этой причине суд не стал назначать конфискацию", - уточняет КТК.
Напомним, 23 февраля 2017 года в "Казахстан инжиниринг" сообщили, что Султанбеков досрочно сложил полномочия. Позже в пресс-службе суда Астаны заявили, что Султанбекова арестовали. В июне его поместили под домашний арест. 29 ноября бывшего заместителя председателя правления "Казахстан инжиниринг" приговорили к 10 годам лишения свободы. Суд также постановил лишить его ордена "Кұрмет".
Кроме этого, суд вынес приговор в отношении еще восьмерых фигурантов уголовного дела: Малика Сыздыкова, Мухтара Карабекова, Айбека Бектурганова, Арсена Толемисова, Каната Байкадамова, Гиля Смолински, Мбэрэкрэхима Габдул-Кабирова и Гимрана Бисенова.