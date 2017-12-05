Взрыв в районе исчезновения подлодки "Сан-Хуан" был мощнее 100 килограмм тротила - СМИ

ВМС Аргентины провели в зоне поисков пропавшей подводной лодки "Сан-Хуан" в океане пробный взрыв мощностью 100 килограмм в тротиловом эквиваленте и установили, что взрыв, связанный с пропажей подлодки, был сильнее, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Todo Noticias.



По данным телеканала, специалисты из министерства обороны страны осуществили взрыв в 100 килограмм тротила на глубине в 40 метров, чтобы сравнить звук от этого взрыва с зарегистрированным ранее представителями ВМС в районе исчезновения подлодки.



По данным Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ), выбранная точка совпадает с местом, где ранее было зафиксировано "аномальное, одиночное, короткое, мощное явление неядерного характера, сообразное взрыву". Тем не менее, шум от "явления" был сильнее, чем от взрыва 100 килограмм тротила.



Подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".



Через 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа подлодки "Сан-Хуан" прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины.