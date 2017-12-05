"Какая разница, кто везет": Кулибаев заступился за нелегальных таксистов

Председатель Нацпалаты "Атамекен" Тимур Кулибаев на встрече бизнес-сообщества Астаны с акимом столицы 4 декабря защитил нелегальных таксистов, сообщается на сайте палаты.
Глава Ассоциации транспортников Медет Курманов предложил передать выдачу лицензий на перевозки пассажиров саморегулируемым организациям. Также он указал на необходимость борьбы с частниками.
«Тимур Аскарович, мы хотим предложить свои методы борьбы с нелегалами…», - начал свое обращение Курманов.
Однако глава Нацпалаты прервал докладчика, напомнив, что эти нелегалы – точно такие же граждане Казахстана и имеют право зарабатывать.
«Просто необходимо договориться, чтобы они оплачивали патент, чтобы разрешение было, чтобы вовремя проходили техосмотр. Какая нам разница, кто везет?
Допустим, у вас будут новые машины, вы должны за счет качества брать: например, водитель должен знать английский, быть гидом в столице. Но большая часть людей готова платить дешевле и проехать на более простой машине. Конечно, это должно быть технически безопасно.
Все мы понимаем, что Астана в плане заработка привлекательна и сюда приезжает много людей из других городов. Мы же не можем их так просто взять и оттолкнуть, сказать, что все будете ездить на одном такси», - ответил Тимур Кулибаев.
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