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Акимат Астаны откажется от автомобилей в пользу такси

Просмотров:165 Опубликовано: Сегодня, 10:45
Акимат Астаны откажется от автомобилей в пользу такси
Иллюстративное фото
Сотрудники акимата Астаны в 2018 году откажутся от автомобилей и пересядут на такси. Об этом аким города Асет Исекешев сообщил на встрече с бизнес-сообществом столицы, передает Today.kz со ссылкой на atameken.kz.

"Со следующего года акимат в пилотном режиме переходит на использование такси, то есть отказ от машин. Это тоже может быть возможностью для наших автомобильных компаний. Мы заинтересованы, чтобы пришли сильные игроки. В городе есть несколько автопарков, у которых пока не хватает мощностей, чтобы полностью на себя взять ответственность. У нас самый большой коммунальный автопарк, который мы также готовы передать частному автопарку", - сказал Исекешев.

Помимо транспортных услуг акимат планирует передать в руки бизнеса и ряд других проектов. В их число входит озеленение и освещение столицы, а также школьное питание. По словам градоначальника, для распределения этих полномочий будет проведен конкурс, среди потенциальных участников которого есть иностранные компании.
"Мы бы хотели, чтобы 5-10 компаний появились в городе, которые эффективно будут эту работу выполнять", - отметил аким.

Исекешев добавил, что, у акимата имеется много направлений для совместной реализации с бизнесом, и он открыт для обсуждения тарифов и контрактов. Согласно оценке ведомства, объем сервисных контрактов для МСБ в столице может составлять до 25 миллиардов тенге в год, только сфере здравоохранения – это порядка 10 миллиардов тенге.
Источник: today.kz
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