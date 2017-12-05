Акимат Астаны откажется от автомобилей в пользу такси

Сотрудники акимата Астаны в 2018 году откажутся от автомобилей и пересядут на такси. Об этом аким города Асет Исекешев сообщил на встрече с бизнес-сообществом столицы, передает Today.kz со ссылкой на atameken.kz.
"Со следующего года акимат в пилотном режиме переходит на использование такси, то есть отказ от машин. Это тоже может быть возможностью для наших автомобильных компаний. Мы заинтересованы, чтобы пришли сильные игроки. В городе есть несколько автопарков, у которых пока не хватает мощностей, чтобы полностью на себя взять ответственность. У нас самый большой коммунальный автопарк, который мы также готовы передать частному автопарку", - сказал Исекешев.
Помимо транспортных услуг акимат планирует передать в руки бизнеса и ряд других проектов. В их число входит озеленение и освещение столицы, а также школьное питание. По словам градоначальника, для распределения этих полномочий будет проведен конкурс, среди потенциальных участников которого есть иностранные компании. "Мы бы хотели, чтобы 5-10 компаний появились в городе, которые эффективно будут эту работу выполнять", - отметил аким.
Исекешев добавил, что, у акимата имеется много направлений для совместной реализации с бизнесом, и он открыт для обсуждения тарифов и контрактов. Согласно оценке ведомства, объем сервисных контрактов для МСБ в столице может составлять до 25 миллиардов тенге в год, только сфере здравоохранения – это порядка 10 миллиардов тенге.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.