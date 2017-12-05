"Сложно сделать" - Бозумбаев о продлении сделки ОПЕК+

Министр энергетики Канат Бозумбаев подтвердил участие Казахстана в продлении соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+, отметив, что со стороны РК это большой компромисс, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Почти все страны, которые участвовали в соглашении ОПЕК+ подписали 30 ноября в Вене соглашение о продлении его до конца следующего года. Речь о том, что на том же уровне, который был в предыдущем соглашении, страны сохранят добычу. Для нас это сложно сделать и то, что мы продлили его было с нашей стороны большим компромиссом для сохранения той цены, которая сейчас есть на рынке", - пояснил Бозумбаев на полях форума Kazakhstan Global Investment Roundtable в Астане.



Министр отметил, что по мнению специалистов, если бы страны ОПЕК не продлили договор, это привело бы к снижению цены на нефть.



"Поэтому та цена 62-63 доллара за баррель, которая есть - она хорошая, дает уверенность не только нефтяникам, но и инвесторам, которые в нефтяные месторождения сегодня вкладываются и вызывает значительный интерес с их стороны. Конечно, мы поддержали эту сделку, но мы понимаем, что если у нас будут сложности по выполнению, мы всегда сможем к нашим партнерам и проговорить этот момент", - заверил министр.



Бозумбаев отметил, что по плану объем добычи нефти в Казахстане к концу года составит более 85,5 миллионов тонн. "В сравнении с прошлогодним уровнем - 78 миллионов - это значительный шаг вперед", - добавил он.



Напомним, Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) по итогам заседания 30 ноября в Вене опубликовала официальное заявление о продлении сокращения объемов добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки до декабря 2018 года.