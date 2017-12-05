Цены на бензин не должны значительно вырасти - министр

До конца года в Казахстане не ожидается значительного роста цен на бензин, однако в 2018 году выпуск отечественного бензина повышенного качества несколько повысит его стоимость, сообщил министр энергетики Канат Бозумбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"До конца года осталось 25 дней, я думаю, ничего вырасти значительно не должно, а снизиться, возможно", - сообщил министр, озвучивая ожидания по цене на бензин в Казахстане.
Он пояснил, что цена будет зависеть во многом от стоимости нефти на мировом рынке.
"Вы знаете, что нефтяные компании в Казахстане продают нефть на внутренний рынок, недополучая доходы по сравнению в экспортом. Допустим сейчас по цене 62-63 доллара за баррель они могли бы продать в Новороссийск или еще куда-то на экспорт, а на внутренний рынок - это 20-30 долларов за баррель. Конечно, они малейшие возможности будут использовать, чтобы поднимать цены поставок на внутренний рынок. Если цена (на нефть - прим.автора) будет снижаться, то, наверное, не должно быть значительного роста", - отметил он.
В то же время, по словам Бозумбаева, ожидаемый выход казахстанских НПЗ на плановую мощность и выпуск отечественного бензина повышенного качества в будущем повысит цены на бензин.
"Сейчас мы бензин качества К-2 получаем, а для того, чтобы мы получали бензин К-4, К-5, строятся дополнительные очистные мощности. Они построены на заемные средства, их нужно будет возвращать, так что да, несколько выше стоимость будет. Шымкентский НПЗ уже К-4 дает, Павлодарский уже К-4 начал давать. В конце декабря, если хорошо пройдет установка каталитического реформинга, Атырауский НПЗ в конце декабря тоже К-5 будет давать. Вы цену эту поймете в январе-феврале", - сообщил министр.
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