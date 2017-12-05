США предупредили о тысячах направившихся в Европу боевиков ИГ

Около 26 тысяч боевиков террористической группировки "Исламское государство" могут устремиться в европейские страны после поражения в Ираке и Сирии. Об этом заявил американский генерал Райан Диллон, возглавляющий ведомство по делам международной коалиции против ИГ в посольстве США в Лондоне, сообщает lenta.ru.



По его словам, в настоящее время ведется отчаянная борьба с террористами, однако они по-прежнему могут причинить вред Европе, в частности, Великобритании и Франции. На этой неделе поймали джихадистов, пытавшихся прорваться в Европу. Их число не уточняется.



"У боевиков больше нет той армии, которая была в 2014 году", – пояснил Диллон, добавив, что это "вовсе не означает конец ИГ".



Диллон добавил, что особое опасение вызывает то, что все эти тысячи боевиков могут не просто вернуться на родину, а начать совершать там атаки.



Как отмечает издание, ранее боевики ИГ опубликовали постер, на котором изображен боевик с оружием за поясом, прогуливающийся по улице Оксфорд-стрит в Лондоне. "С этого момента мы будем нападать на них, а они не смогут атаковать нас", – гласит надпись на плакате.