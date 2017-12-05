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США предупредили о тысячах направившихся в Европу боевиков ИГ

Просмотров:401 Опубликовано: Сегодня, 13:49
США предупредили о тысячах направившихся в Европу боевиков ИГ
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Около 26 тысяч боевиков террористической группировки "Исламское государство" могут устремиться в европейские страны после поражения в Ираке и Сирии. Об этом заявил американский генерал Райан Диллон, возглавляющий ведомство по делам международной коалиции против ИГ в посольстве США в Лондоне, сообщает lenta.ru.

По его словам, в настоящее время ведется отчаянная борьба с террористами, однако они по-прежнему могут причинить вред Европе, в частности, Великобритании и Франции. На этой неделе поймали джихадистов, пытавшихся прорваться в Европу. Их число не уточняется.

"У боевиков больше нет той армии, которая была в 2014 году", – пояснил Диллон, добавив, что это "вовсе не означает конец ИГ".

Диллон добавил, что особое опасение вызывает то, что все эти тысячи боевиков могут не просто вернуться на родину, а начать совершать там атаки.

Как отмечает издание, ранее боевики ИГ опубликовали постер, на котором изображен боевик с оружием за поясом, прогуливающийся по улице Оксфорд-стрит в Лондоне. "С этого момента мы будем нападать на них, а они не смогут атаковать нас", – гласит надпись на плакате.
Источник: kazpravda.kz
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Комментарии ( 4 )

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elek (Посетители) Сегодня, 16:51
"Взращивают" одни-урожай собирать будут все остальные.
Неспроста возобновили действие иммиграционного указа Трампа.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • arelav_74
  • Тихо
  • elek
 Швейк (Посетители) Сегодня, 14:44
После того, как они заявили, что ОНИ их всех победили в Сирии, это выглядит просто эпично smeh
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • arelav_74
  • Вован
 arman.2016 (Посетители) Сегодня, 14:17
Поздравляем Европу блогодаря Америке
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Швейк
  • Вован
 Тихо (Посетители) Сегодня, 14:14
Весело будет в Европе.
 
 

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